boo/leo. Ein kleines Jubiläum feiern auf dem Maimarkt die Italiener. Vor fünf Jahren wagten sie das Experiment und füllten ein ganzes Zelt. Mittlerweile ist es ein Doppelzelt, "Bella Italia" ist heuer noch stärker vertreten. Fenchelsalami aus der Toscana, Dolci aus Florenz, Leder aus Milano? Oder handgefertigte Schuhe - die Produkte machen Appetit auf einen Italienurlaub, Maimarktbesucher müssen aber nicht so lange warten.

Ganz besonders fallen in diesem Jahr einige niveauvolle Anbieter auf. So etwa der Anbieter von handgefertigten Seidenkrawatten aus Italien, der seine Unikate modisch chic gestaltet und per Internet seine Kunden bis in die USA beliefert. Ausgefallene Farbkombonationen, Patchworkkunstwerke und aufeinander abgestimmte Schals hat Giuseppe Graffeo aus Alcamo mitgebracht (www.graffeocravatte.it).

Und noch ungewöhnlicher ist das Ehepaar aus den Abruzzen, das mit seinen handgefertigten Tischen im Zelt gegenüber vom Italienzelt (Halle 21) vertreten ist. Der Richter und seine Frau, eine Architektin, haben beschlossen, sich mit der Anfertigung von kunstvollen Möbelstücken einen Traum zu erfüllen. Dabei wenden sie eine Technik aus der Renaissance an, verwenden nur Farben und Stoffe aus der Natur und arbeiten nach längst vergessener Handwerkskunst, tragen Schellackpolitur mit Polierballen auf. In dem einen oder anderen sind Intarsien eingearbeitet. Das Ergebnis sind wunderschöne Wurzelholzfurniere, die das Holz lebendig machen. Auch für sie ist der Maimarkt Neuland, in der Hoffnung, in Deutschland Fuß zu fassen (www.falegnameriacaravelli.it).

Dass die "Rhein-Neckar-Löwen" nicht nur auf dem Handballfeld derzeit eine gute Figur abgeben, davon konnten sich die Besucher in den Hallen 27 und 28 überzeugen. Der derzeit noch verletzte Kapitän Uwe Gensheimer mauerte unter den argwöhnischen Blicken seiner Mannschaftskameraden fachgerecht zahlreiche Betonsteine aufeinander.

"Wir schaffen halt beide mit der Hand", kommentierte augenzwinkernd Präsident Walter Tschischka vom Sponsor Handwerkskammer das Ergebnis, das sich durchaus sehen lassen konnte.