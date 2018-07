Schwetzingen (ab). Sie sagt: "Heute hat er mir Blumen geschickt." Eine Atempause. "Es ist der Tag meiner Beerdigung." Die Stimme der Frau sackt ins Unendliche: "Gestern hat er mich getötet." Das Publikum hält den Atem an, ist längst kein Voyeur in mannigfacher Gestalt mehr. Die Menschen hören zu. Doch leider zu spät. Diese Frau ist tot. Sie fleht: "Hätte ich nur die Kraft gehabt, ihn zu verlassen." Schwarz ist ihre Kleidung, fast unbewegt ihre Mienen. Der Hall des breiten, ledernen Gürtels schlägt Wellen im kleinen Theaterraum. Die Frauen brüllen, weinen, schreien, flehen. Aber nur innerlich. Das, was sie zu sagen haben, kommt fast wie ein Märchen an. Sie sagt: "Ich habe ein Loch. Innerlich." Und sie sagt: "ich wollte ihm nicht mehr wie ein kleines Mädchen gehorchen. Ich wollte nicht mehr seine Gefangene sein." Sie sagt auch: "Mein Mann ist mein Mann. Ich bin es, die ihn versteht. Ich kann ihn retten."

Die Frauen auf der Bühne im Theater am Puls zitieren. Sie geben einen Blick auf eine Welt preis, die für viele Frauen so eng ist, dass sie einem Gefängnis gleicht. So eng, dass nur noch Kosmetika ihre Wunden überdecken kann. So eng, dass selbst ihr Atmen als Provokation verstanden wird. Er sagt: "Wenn sie weint, könnte ich sie totschlagen." Er sagt auch: "Sie ist doch die Frau. Jeder hat seinen Platz. Sie hat Arschloch gesagt. Ich bin in die Küche gegangen und habe ein Messer genommen und gesagt, ich werde sie töten. Es war eine Nervenprobe für mich. Jeden Tag."

Zwei Jahre ist es her, dass Regisseurin Lisa Massetti Dialoge unter dem Titel "Blumen sonst wohin" improvisierte, Dialoge, die sich so in den Polizeiakten finden lassen würden. Jetzt brachte sie Frauen und Dialoge auf Bitte des Netzwerkes "Runder Tisch gegen häusliche Gewalt" in Schwetzingen in das kleine Stadttheater. Die Vorstellung hatte Besucher, doch nur wenige kamen, die nicht ohnehin in dem Netzwerk arbeiten. Dennoch war es den Aktiven wichtig, das Thema auch in dieser Novembernacht in die Öffentlichkeit zu tragen. Jährlich haben sie eine solche Aktion. "Gerade weil es solch ein Tabuthema ist", so Nicole Blem vom Generationenbüro. 30 Fälle häuslicher Gewalt sind es immerhin, die übers Jahr hinweg aus der Spargelstadt und den umliegenden Gemeinden an die Polizei gemeldet werden. "Wir sind dann Entscheider vor Ort, aber können keine Nachhaltigkeit schaffen", so Hubert Böllinger, Leiter des Polizeireviers in Schwetzingen. Das Netzwerk umfasst daher Organisationen wie das Jugendamt, die Frauenhäuser oder den Kinderschutzbund. Aber auch der Verein JederMann berät in diesem Netzwerk.

Info: Entsprechende Prospekte liegen in den Schulen und Arztpraxen - auch in türkischer Sprache - aus.