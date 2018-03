Meteorologen kündigten flächendeckend Schnee im Südwesten an. Die ersten Schneeschauer ziehen im Südosten von Baden-Württemberg schon am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Foto: Sebastian Kahnert

Offenbach. (dpa) Das lange Warten auf einen richtigen Winter mit Schnee hat ein Ende - spätestens zu Silvester ist weiße Pracht angesagt. Meteorologen kündigten flächendeckend Schnee im Südwesten an. Auf den Bergen sorgt starker Wind zudem für gefühlte Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad. Besonders kalt werde es in Stuttgart und auf der Schwäbischen Alb, sagte Christian Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.

Die ersten Schneeschauer ziehen im Südosten des Landes jedoch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag ein, kündigte Hartmann an. Zum Wochenende sinken die Temperaturen unter null Grad. Gefrieren werden auch die Straßen. Vor allem Autofahrer müssen von Montag an aufpassen: Straßen und Wege werden spiegelglatt.

Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee seien aber noch kein Grund, die gefütterten Winterstiefel anzuziehen. «Das heißt noch lange nicht, dass man die Moon-Boots auspacken kann», betonte Hartmann.

Den Heiligabend feierten die meisten bei milden Temperaturen zwischen 7 Grad und 11 Grad - passend für ein Jahr, das als das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte eingehen wird, aber nicht ungewöhnlich. Im vergangenen Jahr war es an Weihnachten noch wärmer: Damals kletterten die Temperaturen auf 10 bis 16 Grad.