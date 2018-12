Von Sabine Landau

Karlsruhe. Danke für deinen Müll: Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe haben es ab sofort mit einem ganz besonderen Abfalleimer zu tun. Der "intelligente" Behälter ist nicht nur ausgesucht höflich und kann sich in 14 Sprachen bedanken. Der solarbetriebene Müllschlucker hat auch einen mechanischen Stempel, der den Inhalt regelmäßig zusammendrückt und so sein Fassungsvermögen im Vergleich zu einem herkömmlichen Mülleimer um das Siebenfache erhöht, erläutert Rektor Tom Høyem.

Der Däne hatte im vergangenen Sommer in seiner Heimat den intelligenten Behälter entdeckt. Das System soll auf spielerische Art dazu anregen, Müll nicht einfach auf den Boden zu werfen, sondern korrekt zu entsorgen. Das wollte der Rektor auch für seine Schule haben. Einige der 1000 Schüler der Schule haben dem neuen Abfalleimer ihre Stimme geliehen - jetzt tönt es daraus unter anderem auf Japanisch, Polnisch und Türkisch. Noch dieses Jahr soll ein Testlauf mit einem sprechenden Mülleimer in der Karlsruher City gestartet werden.

Ein intelligenter Mülleimer, so Tom Høyem, wäre überflüssig, wenn sich alle Menschen ihrerseits intelligent verhalten und Müll als wertvollen Rohstoff betrachten würden. Doch das scheint noch keine Selbstverständlichkeit zu sein. Obwohl zum Beispiel den Karlsruhern im Stadtgebiet rund 2700 Mülleimer zur Verfügung stehen, landet weiterhin einiges in der Landschaft oder auf dem Boden.

Der Hightech-Abfallbehälter schlägt mit 3900 Euro zu Buche. Ist er voll, schickt der Mülleimer eine SMS an die Stadtwerke. Das erspart Leerfahrten und Zeit. Etwa 400 000 Euro konnten in den dänischen Städten Næstved und Viborg auf diese Weise eingespart werden. In Karlsruhe ist man noch etwas skeptisch und will Erkenntnisse zu Wartungsaufwand und Alltagstauglichkeit des sprechenden Mülleimers abwarten.