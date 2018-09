Schwetzingen. (hab) Die Sparkasse Heidelberg beabsichtigt in der Mannheimer Straße 31-33 den Neubau eines großen Wohn- und Geschäftshauses. Der Neubau soll die städtebaulich unbefriedigende Situation am Endpunkt der Fußgängerzone verbessern. In dem Neubau sollen im Erdgeschoss die Sparkassenfiliale sowie ein Café einziehen, das erste Obergeschoss soll einer Büronutzung vorbehalten bleiben, während im zweiten Obergeschoss hochwertiger städtischer Wohnraum entstehen soll. Zusätzlich wird im Untergeschoss eine Tiefgarage entstehen.

Damit die Planung in die Realität umgesetzt werden kann, musste der Gemeinderat jetzt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Neubau Wohn- und Geschäftshaus der Sparkasse Heidelberg" beschließen. Damit wird dem Gemeinderat ein weiteres Mitspracherecht in Bezug auf die Nutzungsart und die Gestaltung zugestanden.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Ausgestaltung der Dachfläche, der sogenannten fünften Fassade, gelegt. Zu einem späteren Zeitpunkt geplante bauliche Aufbauten wie Solarmodule, technische Aufbauten oder Lichtkuppeln sollen vom öffentlichen Straßenraum nicht sichtbar sein. Dem Verfahren eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans stimmá †te der Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen gegen vier Nein Stimmen zu.