Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Viele Radfahrer machen bei ihren Touren im Rhein-Neckar-Kreis schlechte Erfahrungen. "Das haben sie uns mitgeteilt, davon werden wir aber auch immer wieder selbst Zeuge", sagt Wilfried Weisbrod. "Es ist einiges zu tun und zu verbessern." Die Grünen-Fraktion im Kreistag, deren Vizechef Weisbrod ist, hat deshalb einen Antrag gestellt. Für das Haushaltsjahr 2013 soll der Kreis ein Förderprogramm zum Ausbau des Radwegenetzes und zur Sanierung bestehender Radwege erstellen; die Kosten dafür beziffert die Ökopartei auf eine halbe Million Euro.

Hintergrund des Antrags ist eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Internet unter "www.fahrradklima-test.de". Dort wird nachgefragt, ob sich Fahrradfahrer in ihrer Stadt oder Gemeinde wohl und aufgehoben fühlen und ob sie mit den Radwegen zufrieden sind. "Wer sich an dieser Umfrage beteiligt, beispielhaft machten dies einige Radfahrer aus unsrer Fraktion, kann nur zu einem Ergebnis kommen: Im Kreis muss einiges für Radwege getan werden, und das rasch!", fordern die Grünen in dem Antrag.

Der eine "konkrete Fortsetzung" des Antrags der CDU-Fraktion zum Beitritt zur AG Fahrradfreundliche Kommunen sein soll, der vom Kreistag bereits einstimmig verabschiedet worden ist. Während aber das Anliegen der Christdemokraten eine "abstrakt generelle Komponente" habe, verfolgten die Grünen eine "sehr konkrete Zielrichtung".

Die beantragten 500 000 Euro sollen in eine Art Fördertopf fließen. "Gedacht ist daran, die Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, die Radwege ausbauen oder sanieren wollen, mit einem Zuschuss von zehn Prozent zu unterstützen", heißt es in dem Papier. Das Bereitstellen finanzieller Mittel solle und müsse von einer Öffentlichkeitskampagne der Kreisverwaltung zur Verbesserung des Radwegenetzes im Rhein-Neckar-Kreis begleitet werden, verbunden mit der konkreten Aufforderung der Kommunen, von den Geldern Gebrauch zu machen.

"Unser Antrag würde bedeuteten", so schreibt die Grünen-Fraktion, "dass insgesamt fünf Millionen Euro Investitionskosten für Ausbau und Sanierung des Radwegenetzes im Kreis ausgegeben werden." Als schöner und angenehmer Nebeneffekt wäre dies ein Konjunkturprogramm für regionale Bauunternehmen. Derweil ärgern sich die Grünen auch über Baustellen und deren Folgen. Während für den Autoverkehr sofort eine Umleitung eingerichtet werde, damit die Wagenlenker ihr gewünschtes Ziel erreichen, sei für Radfahrer an der Baustelle oft der Weg zu Ende. "Hier gibt es ebenfalls noch viel zu tun", sagt Weisbrod.