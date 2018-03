Mannheim. (kaz) Die Demo erinnert zunächst an einen Kindergeburtstag. Zum Auftakt werden Mohrenköpfe zur Stärkung für den Protestmarsch durch die Planken verteilt, Passanten erhalten bunte Luftballons. Der Hintergrund des Auflaufs hingegen ist ernst: Wie mehrfach berichtet steht das Mentorenprogramm "Big Brothers, Big Sisters" (BBBS) in Deutschland vor dem Aus, nachdem die Benckiser-Stiftung als Hauptsponsor die Finanzierung bis Ende nächsten Jahres einstellen will.

Geschäftsführer Christoph Glaser nennt dafür wirtschaftliche Gründe. Nach seiner Rechnung arbeitet das Tandemprogramm "Balu und Du" mit Sitz in Osnabrück sparsamer als BBBS. Das bedeutet: Künftig sollen die Stiftungsgelder dorthin fließen. Wesentlichster Unterschied der beiden Programme: Bei "Balu und Du" dürfen nur bis zu 30-Jährige Mentoren eine Patenschaft für ein (sozial benachteiligtes) Kind übernehmen. Bei BBBS ist das anders.

So entschied sich Hannelore Eschenbacher, langjährige SAP-Mitarbeiterin in Walldorf, erst als Rentnerin für ein Kind und bildet seit 2008 ein "Tandem" mit der inzwischen 15-jährigen Jessika aus Eppelheim. Die beiden haben in all den Jahren vieles gemeinsam unternommen. Sie lieben Tiere, haben oft den Zoo besucht und miteinander gebacken. Der Dossenheimer Marco Fuchs, der unter anderem für die Heidelberger Druckmaschinen arbeitet, hat bei einer Messe in Stuttgart von "Big Brothers, Big Sisters" erfahren und formierte seit fast 300 Tagen ein Duo mit Daniel. Die Entscheidung der Benckiser-Stiftung, das Programm einzustellen, traf die Mentoren Anfang September völlig überraschend. "Ein paar Tage vorher hatten wir noch einen Stehpaddel-Kurs an einem See in Oberhausen", erinnert sich Hannelore Eschenbacher. Wie anderen gefielen ihr die von der regionalen Geschäftsstelle organisierten gemeinsamen Aktionen sehr gut.

Doch arbeitet eben jene Geschäftsstelle mit Sitz in Mannheim momentan nur noch auf Sparflamme, bis zum Ende von BBBS soll die ehrenamtliche Arbeit zentral von Stuttgart aus koordiniert werden. Inzwischen hat Geschäftsführer Glaser zumindest einen Gesprächstermin zugesagt. Er war auch zur Demo am Samstag eingeladen, weilte aber im Ausland.

Derweil haben sich die rund 200 Mentoren in der Metropolregion Rhein-Neckar nach anderen Sponsoren umgeschaut, die das Programm unter ihrem Namen weiterführen könnten. Der "große Bruder" oder die "große Schwester" sind besonders für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien von Vorteil. Die Erwachsenen begegnen ihnen auf Augenhöhe, teilen ihre Interessen, geben in vieler Hinsicht auch neue Impulse. Dafür, dass die "Tandems" zusammenpassten, sorgte bisher das Regionalbüro.

Das Schild "Ich will auch einen großen Bruder" trägt bei der Demo der vierjährige Mirhat auf der Brust. Eigentlich hat er ja schon einen, Serhat, 14 Jahre alt. Doch der kann wiederum mit seinem Mentor mehr anfangen. Mit Infoständen und Unterschriftenlisten sind die Mentorinnen und Mentoren auch nach der Demo noch in den Planken präsent. Sie geben den Kampf nicht auf.

Info:www.mentorenfuerkinder.de