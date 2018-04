Das Feuer in einer Lagerhalle auf der Ludwigshafener Parkinsel nahe des Rheins ausgebrochene Feuer, hat eine dichte Rauchwolke über dem Großraum Mannheim-Ludwigshafen aufsteigen lassen. Fotos: dpa

Dieser Artikel wurde um 20:15 Uhr aktualisiert

Ludwigshafen/Mannheim. (RNZ/dpa/pol/rl) In einer rund 9500 Quadratmeter großen Lagerhalle auf der Ludwigshafener Parkinsel am Rhein brach am Samstag, 22. Juni, gegen 13 Uhr ein Großbrand aus. Bald darauf bildete sich eine mehrere hundert Meter hohe Rauchwolke, die im ganzen Rhein-Neckar-Großraum zu sehen war.

Die Halle gehört einem Logistik-Dienstleister, der unter anderem für den Chemie-Konzern BASF arbeitet. Zum Zeitpunkt des Brandes waren dort nach Angaben der BASF etwa 4800 Tonnen Material - größtenteils Styropor-Granulat - gelagert. Der Schaden geht in die Millionen, wie ein BASF-Sprecher am Samstagabend sagte.

Die Flammen drohten zunächst auf umliegende Gebäude überzugreifen. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert. Dabei mussten auf der nördlichen Parkinsel vorsorglich rund 2300 Anwohner* eines Neubaugebietes ihre Häuser verlassen. Als Grund nannte die Stadt, dass sich der Rauch auch in Bodennähe ausbreitete. Bislang ist nicht bekannt, ob Menschen verletzt wurden. Wann die Bewohner wieder zurück dürfen, ist noch nicht klar. In einem Schulzentrum wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Filmfestival unterbrochen

Der Brand hatte auch Auswirkungen auf das "Festival des deutschen Film", dass rund einen Kilometer vom Brandort entfernt stattfindet. "Es sieht aus wie beim Weltuntergang", sagte ein Besucher. Vorsorglich wurde das Programm wegen der starken Rauchentwicklung für mehrere Stunden unterbrochen, wie ein Festival-Sprecher sagte. Den Besuchern werde empfohlen, das Festival-Gelände zu verlassen. "Die Gesundheit liegt uns natürlich näher als das Kinoerlebnis", sagte der Sprecher.

Da die Rauchwolken vom Wind in nordöstlicher Richtung über Teile von Ludwigshafen und das benachbarte Mannheim geweht wurden, empfahl die Feuerwehr in den betroffenen Gebieten, vorsorglich geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen zu schließen und die Klimaanlagen auszuschalten. In Mannheim galt dies nach Angaben der Stadt insbesondere für die Innenstadt sowie die Stadtteile Almenhof, Lindenhof, Neckarau, Niederfeld, Schwetzingerstadt und Oststadt.

Bekämpft wurde der Brand von der Land- und der Wasserseite. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ludwigshafen und Mannheim sowie die BASF-Werksfeuerwehr. Auch ein Löschboot aus Mannheim war mit dabei.

Selbst in Südhessen wurden die Menschen in einigen Orten aufgefordert, Fenstern und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren nach Angaben der Polizei in Darmstadt die Städte Viernheim, Heppenheim, Birkenau und das rund 40 Kilometer von Ludwigshafen entfernte Wald-Michelbach.

Ergebnisse der Luftmessungen

Luftmessungen der Feuerwehr Mannheim während des Großbrands haben bislang keine gefährlichen Schadstoff-Konzentrationen ergeben. Das teilte die Stadt gegen 18:30 Uhr mit. Die Messergebnisse seien jedoch deutlich unter den Grenzwerten für Luftschadstoffe geblieben. Dennoch empfahl die Feuerwehr weiter, im gesamten Mannheimer Stadtgebiet vorsorglich, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Insbesondere in der näheren Nachbarschaft zu Ludwigshafen treten aufgrund des Brandes Geruchsbelästigungen auf. Auch hier wurden den Messungen der Feuerwehr zufolge keine Grenzwerte überschritten. Es seien zudem mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr an verschiedenen Punkten des Stadtgebiets im Einsatz, um die Luftqualität zu überwachen.

Vorsicht vor Ruß-Flocken!

Gegen Abend gingen im Mannheimer Stadtgebiet Ruß-Flocken nieder. Dieser Niederschlag soll im Zuge der Löscharbeiten zunehmen. Laut Feuerwehr sei dieser Ruß zwar nicht "akut giftig", allerdings sollte der Kontakt mit den Flocken vermieden werden.

Körperteile, die in Kontakt mit dem Ruß kommen, sollen mit Wasser und Seife abgewaschen werden. Von Gegenständen könne der Ruß mit Wasser und üblichen Haushaltsreinigern entfernt werden. Kleidung sollte in der Waschmaschine, Autos in einer Autowaschanlage gereinigt werden. Obst und Gemüse, das eventuell mit Ruß in Kontakt gekommen sein kann, sollte vor dem Verzehr gründlich gewaschen und, wenn möglich, geschält werden.

*Die Feuerwehr hat gegen 20.15 Uhr ihre Angaben korrigiert: Statt 220 mussten 2300 Menschen ihre Häuser verlassen.