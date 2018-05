In diesem bisher leeren Raum im Stadthaus N 1 wollen Hannes Piechotta (l.) und Dieter Hillenbrand ab April das Wachsfigurenkabinett 'Panoptikum Mannheim' zeigen. Foto: Delta

Von Nicole Hess

Mannheim. Im dritten Obergeschoss des Stadthauses N 1 soll im Frühjahr 2013 das dritte und gleichzeitig größte deutsche Wachsfigurenkabinett eröffnen. Ab April wollen die Betreiber auf mehr als 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche eine Sammlung zeigen, die bis in die Mitte der neunziger Jahre am Berliner Kudamm zu sehen war. Vor der Eröffnung des "Panoptikum Mannheim" stehen allerdings noch größere Umbaumaßnahmen an.

Man könnte fast meinen, der Architekt habe beim Bau des Stadthauses vor über 20 Jahren schon das Panoptikum im Kopf gehabt. Der größte Raum, von dem man einen fantastischen Ausblick auf den Paradeplatz hat, hat lauter kleine Nischen zu bieten, in denen später einzelne Abteilungen des Wachsfigurenkabinetts Platz finden können. Eine Ecke ist für die "Berliner und Bonner Republik" reserviert, eine andere für die Zeit des Mauerbaus und des geteilten Deutschlands, eine dritte für Prominente aus der Showbranche.

Bisher ist allerdings noch nicht eine einzige Wachsfigur da. Bis tatsächlich Besuchergruppen durch die Räume des Panoptikums laufen können, ist noch einige Arbeit zu erledigen. Denn das Stadthaus ist zwar nicht einmal ein Vierteljahrhundert alt, aber der Brandschutz entspricht dennoch nicht den heutigen Anforderungen.

"Der Umbau wird aufwändiger als gedacht", sagt Hannes Piechotta, der einer von zwei Geschäftsführern ist - seine Kollegin kümmert sich vor allem um die Buchhaltung - und gemeinsam mit Dieter Hillenbrand das kreative Team des Wachsfigurenkabinetts bildet. Seit einem halben Jahr, seit der Einigung über den Mietvertrag mit den Stadthaus-Eigentümern Stadt Mannheim, Landesbank Baden-Württemberg und Sparkassen-Versicherung, wird geplant: Ein zweiter Fluchtweg muss zum Beispiel hergestellt werden, in das Glasdach werden Platten eingebaut. Bevor sie ihr Konzept verwirklichen können, befassen sich Piechotta und Hillenbrand mit Brandmeldeanlagen und Wanddurchbrüchen.

Das Geschoss über der Stadtbibliothek wurde bisher als Bürofläche und als Fotostudio genutzt. Inzwischen steht es leer, abgesehen von den Räumen der Niederlassung des Klett-Verlages. Für Piechotta ergänzen sich die beiden Institutionen, wünscht er sich doch selbst viele Schulklassen als Besucher. In einem zweiten Teil der Ausstellungsfläche sollen sie sich über historische Ereignisse und Themen informieren, eine Zahnarztpraxis um die Jahrhundertwende und ein "medizinisches Cabinet" aus der gleichen Zeit besichtigen, das Zarenreich und "Preußens Gloria" kennenlernen. "Uns geht es nicht darum, dass man sich mit einem Prominenten fotografieren lassen kann, sondern darum, Geschichten zu erzählen", sagt Piechotta.

Es liegt an den Wurzeln der Sammlung, dass sie ein wenig Berlin-lastig ist, dass die Abbildungen von Heinrich Zille oder Egon Erwin Kisch das Flair der alten Hauptstadt versprühen: Die Figuren waren bis 1996 am inzwischen abgerissenen Kudammeck zu sehen. Piechotta hatte sie damals gesehen und war - eigentlich zu dieser Zeit auf der Suche "nach etwas mit Grusel" - jetzt zufällig wieder auf den Katalog in seinem Bücherregal gestoßen. Er nahm Kontakt zum Vorbesitzer auf und wurde schnell einig mit ihm über den Kauf der ganzen Sammlung. Über die Summe schweigt Piechotta.

Seit 15 Jahren sind die Figuren eingelagert - zum Glück fachgerecht, sodass nur Kleider, Frisuren und Make-up erneuert werden müssen. Klar ist auch, dass ganz junge Promis in der Ausstellung (noch) keinen Platz haben. "Unser jüngster Bundeskanzler ist Helmut Kohl", sagt Piechotta. "Aber wir werden versuchen, jedes Jahr eine neue Figur anfertigen lassen." Darunter werde dann sicher auch ein Mannheimer wie Xavier Naidoo oder Bülent Ceylan sein.

Dass man für die Arbeit alle Gewerke braucht, die es am Theater gibt - inklusive Bühnenbild und Beleuchtung - war es, was Piechotta und Hillenbrand reizte: Beide, die aus Ketsch und Edingen kommen, arbeiten seit 15 Jahren in der freien Theaterszene der Region. Sie erhoffen sich auch eine Zusammenarbeit mit dem Oststadttheater, das seine Bühne ins Stadthaus verlagert, und wollen die Räume für Wechselausstellungen, Lesungen oder Kleinkunst zur Verfügung stellen. Von der Location sind sie absolut überzeugt: "Das Haus ist unglaublich belebt."

Und wenn ihre Planungen aufgehen, werden 60.000 weitere Besucher im Jahr dazukommen.