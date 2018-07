Ludwigshafen. (alb) Er kam, sah - und machte das, für was sein Name schon seit Jahrzehnten im In- und Ausland steht: einen Chor dirigieren. Am gestrigen Dienstagabend besuchte der inzwischen 87-jährige Gotthilf Fischer den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt. Passend zum Veranstaltungsort sang er mit rund 400 Besuchern Weihnachtslieder wie "Vom Himmel hoch, da komm’ ich her", "Es ist ein Ros entsprungen" oder "O du fröhliche". Damit auch wirklich jeder mitmachen konnte, hatten die Organisatoren von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft dazu extra ein Textheft verteilen lassen.