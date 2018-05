Dossenheim. (dpa) Nach dem Amoklauf mit drei Toten hat die Familie des Täters um Verzeihung gebeten. «Wir können uns nur aus tiefstem Herzen für das Leid entschuldigen», heißt es in einer schriftlichen Erklärung aller Familienmitglieder. Ein Seelsorger der Feuerwehr hatte die Botschaft in ihrem Auftrag am Sonntagabend bei einem Trauergottesdienst vorgetragen. Darin teilen die Angehörigen mit, sie seien «zutiefst traurig und betroffen» von der Tat.

Hunderte Menschen waren zu dem ökumenischen Gottesdienst gekommen. Um möglichst vielen Platz zu geben, hatte die Gemeinde im Vorraum und in den Seitenschiffen der Kirche zusätzliche Stühle aufgebaut. Während der Trauerfeier wurden mehrere Kerzen angezündet - eine davon explizit auch für den Täter und seine Hinterbliebenen. (dpa)

