Von Volker Endres

Mannheim. "Aktuell haben wir wohl so viel Stadtentwicklung wie noch nie, aber hier entsteht eines der herausragendsten Projekte der Stadtentwicklung" - Mannheims Baubürgermeister Lothar Quast freut sich auf den nächsten Bauabschnitt im Glückstein-Quartier. Am Mittwoch wurden die Siegerentwürfe des Architekturwettbewerbes für den rund 60 Millionen Euro umfassenden Gebäudekomplex "Quartier hoch vier" bekannt gegeben.

Eine Verschachtelung von zwei großen "L"-Formen, so stellt sich das Freiburger Architekturbüro Sacker den künftigen Mix von Wohnen und Arbeiten vor. Mit seiner Kombination auf dem 5 900 Quadratmeter großen Bereich auf der ehemaligen "Bahninsel" in direkter Nachbarschaft zu den beiden historischen Lokschuppen traf er den Geschmack der zwölfköpfigen Jury am besten. "Der Entwurf übernimmt die städtebauliche Kultur in hervorragender Weise. Die Adressbildung des Quartiers ist hier gut gelöst", begründete die Juryvorsitzende Architektin Jutta Schürmann die Entscheidung. Eberhard Klass, Geschäftsführer der Diringer&Scheidel (D&S) Wohn- und Gewerbebau GmbH, nannte einen weiteren Grund: "Wir lieben die klaren Strukturen. Sie bedeuten, dass das Gebäude auch wirtschaftlich errichtet werden kann." Immerhin sollen hier rund 70 Ein- bis Dreizimmerwohnungen und ein Bürokomplex als Schallschutz zur neu verlegten Südtangente hin mit rund 17 000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. "Es war der Wunsch der Stadt, dass wir hier auch eine Wohnnutzung integrieren", erklärte Klass.

Die weiteren Preise mit ähnlichen Ansätzen gingen an die Architektengemeinschaft Görtz + Ruby aus Darmstadt und Weinheim, sowie an die Fischer Architekten GmbH aus Mannheim. Außerdem lobte der Bauherr noch zwei Anerkennungspreise für die Büros Behnisch (Stuttgart) und Blocher Blocher Partners in Mannheim aus. "Wir beginnen jetzt sofort mit den Gesprächen und entscheiden dann in den nächsten Wochen, welchen Entwurf wir davon umsetzen werden", kündigte Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der Bauträgergesellschaft von D&S, als Bauherr an. "Erster Ansprechpartner ist natürlich der Siegerentwurf." Anfang 2013 könnten schon die Bagger rollen. Die Fertigstellung ist für den Zeitraum 2014/2015 vorgesehen.

Der Wettbewerb selbst, an dem sich 15 Architekturbüros beteiligt hatten, sei auf alle Fälle ein Erfolg gewesen, sagte Langendörfer. "Wir waren mit allen eingereichten Arbeiten zufrieden."