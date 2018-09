Eine Spielzeugampel leuchtet vor einem Restaurant-Logo in Schwerin. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern hat sich strikt gegen die geplante Einführung der sogenannten Hygieneampel gewandt. Dieser bundesweit einheitliche Kontrollbarometer soll ab 2012 außen an Restaurants oder Hotels gut sichtbar ausgehängt werden und mit farblicher Kennzeichnung über das Ergebnis der letzten Kontrolluntersuchungen informieren. Foto: dpa

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Rhein-Neckar. Es war von Anfang an eine heikle Angelegenheit: Seit 1. September 2012 müssen in Baden-Württemberg alle gravierenden Verstöße gegen Hygienevorschriften und den Verbraucherschutz von Restaurants, Gaststätten, Imbissbuden, Kantinen sowie Lebensmittelhändlern im Internet veröffentlicht werden. Das ist einerseits im Sinne der Verbraucher, weil sie vor schwarzen Schafen gewarnt werden. Andererseits kann das "Anprangern" im Netz Gastronomen die Existenz kosten.

Was wiegt schwerer? Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die (Grund)Rechte eines Schriesheimer Gastwirts (s. Text links) per Eilantrag vorläufig höher gewichtet und generell Bedenken an den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches angemeldet. Die Kammer hat zwar keine Zweifel an den vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises im September 2012 festgestellten Mängeln, zu denen "ekelerregende Herstellungs- oder Behandlungsverfahren" zählten. Bei einer weiteren Kontrolle kurze Zeit später habe es aber keine Beanstandungen mehr gegeben. Dennoch setzte das Landratsamt entsprechend der Vorschriften den Gastronomen einen Monat später auf die "Ekel-Liste".

Da aber der Kreis nicht ausdrücklich in Frage stelle, so der VGH, dass der Gastwirt die Hygienevorschriften mittlerweile einhalte, sei "eine Veröffentlichung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren nicht erforderlich". Zudem missfällt dem Gericht, dass die Dauer der Veröffentlichung - die Behörden gingen bisher von einem Jahr aus - nicht gesetzlich geregelt sei. Weiterer Kritikpunkt: Ein Bußgeld von 350 Euro (Voraussetzung für einen Eintrag im Netz) erscheine im Verhältnis zu den Grundrechtseingriffen "eher als ,Lapalie'". Indes hat das Landratsamt eine weitere Gaststätte aus dem Steinachtal von der Liste genommen - "auf Anweisung des baden-württembergischen Verbraucherschutzministeriums", hieß es.

Wie Joachim Fischer, Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, der RNZ erläuterte, hat es im Bereich des RP drei sogenannte einstweilige Rechtsschutzverfahren gegen den "Hygienepranger" gegeben. Neben dem Schriesheimer Gastronomen waren es Fälle aus Mannheim - das Verwaltungsgericht Karlsruhe wies den Einwand zurück - und Pforzheim. Hier gaben die Karlsruher Richter dem Gaststättenbetreiber Recht, überraschend zog dieser aber seinen Antrag auf Nichtveröffentlichung zurück. Möglicherweise befürchtete er, dadurch erst recht "bekannt" zu werden.

Gestern standen auf der "Ekel-Liste" des Rhein-Neckar-Kreises zwei Metzgereien, eine Bäckerei sowie ein Restaurant. In allen vier Fällen folgte der Aufzählung von Beanstandungen die Angabe "Mängel beseitigt". So auch in Heidelberg, wo bislang "nur" ein Imbiss "angeprangert" worden ist. In Mannheim sind zwei Imbisse, zwei Gaststätten und eine Pizzeria genannt. Die Gastronomen und Lebensmittelbetriebe aus dem Neckar-Odenwald-Kreis haben eine "weiße Weste". "Wir hatten noch keinen Fall, bei dem wir über eine Veröffentlichung entscheiden mussten", teilte das dortige Verbraucherschutzamt mit.