Landau. (lrs) Einst war es das Vorzeigeprojekt für ganz Rheinland-Pfalz - und weit darüber hinaus. Jetzt stößt die unsichere Zukunft des Geothermiekraftwerks Landau bei Experten auf Besorgnis. "Landau war 2007 das erste Projekt dieser Größenordnung in Mittel-Europa. Es ist eine ganz wichtige Sache, den Betrieb eines solchen Kraftwerks zu demonstrieren", sagt Ernst Huenges vom Deutschen Geoforschungszentrum.

Mitte Mai hatte der Anteilseigner EnergieSüdwest AG überraschend beschlossen, kein Geld mehr für die Landauer Anlage zu schießen. Damit steht sie jetzt auf der Kippe.

"Geothermie hat besondere Vorteile gegenüber anderen Erneuerbaren Energien. Sie ist grundlastfähig und allzeit verfügbar, denn sie liefert auch dann Energie, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst", erklärt der Professor. Deshalb könne die Geothermie eine stabilisierende Rolle im Energiemix einnehmen, zur Überbrückung von Zeiten der Nichtversorgung und auch für die Zeit, bis der Netzausbau bewältigt ist.

Mit dem ersten Geothermiekraftwerk in Rheinland-Pfalz hatte es immer wieder Probleme gegeben. Nach mehreren kleineren Erdbeben musste die Leistung 2009 gedrosselt werden. Das Werk in Landau kann seither wegen der Gefahr weiterer solcher kleinerer Beben nicht mit voller Kraft fahren.

Ein erneutes Bohrloch sollte der Misere Abhilfe schaffen. Doch EnergieSüdwest, der eine von zwei Anteilseignern, will dafür nicht zahlen - und der andere Anteilseigner, die Pfalzwerke, kann die Kosten nicht alleine stemmen. Daraufhin wurde eine für diesen Sommer bereits geplante Bohrung abgesagt, die das Erdbebenrisiko senken und dem Kraftwerk so einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen sollte.

Ernst Huenges kritisierte die Entwicklung: "Die dritte Bohrung ist ein absolut vernünftiges Konzept und würde das System stabiler machen. Es ist bedauerlich, dass diese langfristige Option nicht gesehen wird." Generell sei die Technologie verantwortbar - sagt zumindest der Experte: "Auch wenn man abwägt, was passieren kann im Vergleich zu anderen Technologien. Es gibt eine seismische Gefährdung, aber im Vergleich zu Kohle, Gas, Öl und Wasserkraft ist sie geringer". In seltenen Fällen seien allenfalls Haarrisse in Häusern zu erwarten. "Damit bleiben geothermisch verursachte seismische Ereignisse weit hinter natürlichen Beben zurück. Würde man dort Öl oder Gas fördern, wäre das Risiko größer, denn dabei entsteht ein Hohlraum unter der Erde. Auch die Förderung von Kohle ist gefährlich, wie die immer wieder passierenden Grubenunglücke zeigen", so der Geologe.

Seit kurzem gibt es jetzt doch wieder Hoffnung für das Geothermiekraftwerk in Landau: Die Daldrup & Söhne Gruppe mit Sitz im bayerischen Grünwald prüft nach eigenen Angaben den Einstieg in die Kraftwerksgesellschaft geo x GmbH in Landau. Man interessiere sich zunächst für die Übernahme von Anteilen des derzeitigen 50-prozentigen Gesellschafters EnergieSüdwest AG, teilte die Daldrup & Söhne Gruppe mit. Noch in diesem Sommer solle eine Entscheidung fallen.

Geysir Europe verfüge über hohe Kompetenz bei der Entwicklung von Geothermiekraftwerken und habe allein im Raum München zahlreiche Tiefbohrungen bis 6000 Meter ausgeführt, hieß es. Derzeit baue die Gruppe gemeinsam mit anderen Gesellschaftern ein Geothermiekraftwerk in Taufkirchen südlich von München auf.