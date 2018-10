Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Der Bäcker möchte wissen, ob es sich lohnt, eine zweite Filiale in seinem Heimatort zu eröffnen. Kaufkraft, Bevölkerungszusammensetzung, Kaufgewohnheiten gilt es abzuwägen. Der Häuslebauer möchte wissen, ob die Sonne im Tal, wo er bauen möchte, oft und lange genug scheint, so dass sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach rentiert. Das Tiefbauunternehmen möchte wissen, welche Leitungen bereits im Boden vergraben sind, bevor man den Bagger schickt, um die Straße aufzubuddeln. Und der Aufbau eines intelligenten Stromnetzes macht es unumgänglich, dass alle Daten über die Lage der bisherigen Stromnetze der verschiedenen Unternehmen sowie die geografische Verteilung der Netzeinspeiser bekannt sind.

Dabei handelt es sich nur um wenige Beispiele dafür, welche Bedeutung Geodaten und Geoinformationen als Grundlage für Standortentscheidungen spielen können. "Letztlich beantworten Geoinformationen die Frage nach dem Was ist Wo. Eventuell auch die Frage nach dem Warum und Wann", erläutert Hartmut Gündra, Geschäftsführer der Geomer GmbH in Heidelberg, eines der Gründungsmitglieder des GeoNet.MRN e.V.

Die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) ist gegenwärtig dabei, eine regionale Vernetzung der an unterschiedlichsten Stellen gespeicherten Geodaten voranzutreiben - damit die Straßenbaufirma und der zuständige Stadtbaumeister sich die notwendigen Leitungsdaten nicht mehr bei zahlreichen Institutionen zusammensuchen muss (mit der Gefahr, einen Ansprechpartner zu vergessen und deshalb eventuell ein Glasfaserkabel beim Aufgraben zu beschädigen). In Zukunft sollen deshalb relevante Geodaten virtuell an einer Stelle zusammengefasst werden.

Drei Schwerpunkte umfasst das Projekt: Straßenaufbruch/Bündelung von Leitungsmaßnahmen, Geo-Information für die Energiewende sowie Planen und Bauen in der MRN. "Aus Datenschutzgründen und Gründen des Wettbewerbs können solche Informationen natürlich nicht allgemein zugänglich ins Internet gestellt werden. Zugriff haben nur zugelassene Stellen", so Gündra.

Ein Antrag des von der Universität Heidelberg initiierten Netzwerks GeoNet.MRN beim Regionalen Clusterwettbewerb des Landes war 2010 erfolgreich und eröffnete jetzt die Möglichkeit, bei der EU Fördermittel in Höhe von insgesamt 200 000 Euro für 2012 und 2013 zu beantragen. Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel war, dass die Metropolregion noch einmal einen Betrag in derselben Höhe aufbringen kann.

"Inzwischen engagieren sich 30 Partner aus der Metropolregion Rhein-Neckar, darunter alle 15 Stadt- und Landkreise sowie Hochschulen und Unternehmen finanziell an dem Projekt", so der Leitende Direktor des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN), Christoph Trinemeier. Die notwendige Kofinanzierung durch die Region steht, die Genehmigung der EU-Gelder scheint nur noch eine Formsache.