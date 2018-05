Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Kein Tag vergeht, an dem nicht über Wohnungseinbrüche in der Region berichtet wird. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen haben Hochkonjunktur, die Menschen möchten wissen, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung besser gegen ungebetenen Besuch schützen können. In Heidelberg sind die Termine für die Vor-Ort-Beratungen der Polizei inzwischen bis Ende Februar ausgebucht.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg hat deshalb erstmals einen Beratungsabend veranstaltet, zu dem 117 Beratung suchende Bürger aus Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis eingeladen wurden. Rund 80 waren der Einladung gefolgt. Sie konnten sich von Fachberatern aus Heidelberg und Mannheim die ausgestellte Sicherungstechnik erklären lassen und anhand von Fotos ihrer Häuser viele Fragen klären.

Gleich zu Beginn hielt Kriminaloberkommissarin Patricia Wickert eine gute Nachricht bereit: Angestiegen ist nämlich auch der Anteil der versuchten Einbrüche, will heißen: Immer mehr Einbrecher scheitern an der eingebauten Sicherheitstechnik.

Anhand einer schematischen Darstellung eines Hauses mit Garten, Garage und vielen Details ließ Wickert die Teilnehmer die verschiedenen Schwachpunkte aufdecken. Einen roten Kringel bekam zum Beispiel die Mülltonne, die direkt an der Hauswand stand und sich als Aufstiegshilfe für den Balkon anbot. Auch über den Baum, den Kellerschacht oder über die Garage mit Zugang zum Haus könne ein Eindringling ins Haus gelangen.

Die meisten Einbrecher hebelten mit einem "stinknormalen" Schraubendreher Fenster oder Fenstertüren auf und gelangten so ins Haus, berichtete Wickert. Als Schutz gegen das Aufhebeln präsentierte sie spezielle Verschlussmechanismen mit Pilzkopfsicherungen, die sich auch nachträglich installieren lassen, sowie abschließbare Griffe. "Zwar gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, doch die Erfahrung zeigt, dass es sich lohnt, dem Langfinger Widerstand entgegen zu setzen", so Wickert. Denn komme der nicht innerhalb von drei Minuten zum Ziel, lasse er meist von seinem Vorhaben ab.

Wickert ging routiniert auf die vielen Fragen der Teilnehmer ein. Von Alarmanlagen als Ersatz für Sicherungstechnik riet die Polizeibeamtin ab. Und ein Hund sei nur dann hilfreich, wenn er wisse, was er zu tun habe. Nicht empfehlenswert sei, Schlüssel im Freien zu verstecken, auch wenn es für diesen Zweck bereits Kieselstein-Safes im Handel gebe. Ein Tresor könne dagegen ein guter Schutz für Bares und Wertgegenstände sein, vorausgesetzt er ist fest mit der Mauer verankert.

Listen mit auf Einbruchschutz spezialisierten und von der Polizei zertifizierten Handwerkern lagen aus. Man sollte Wert auf geprüfte und anerkannte Produkte und fachgerechten Einbau legen, riet Wickert. Kosten für Einbruchschutz könnten über die KfW Förderbank gefördert werden.

"Was ist, wenn ein Einbrecher im Haus ist?", fragte eine Teilnehmerin. Man sollte dem Täter nicht gegenübertreten, um sich nicht in Gefahr zu begeben, mahnte die Polizeibeamtin. Stattdessen riet sie, die 112 zu wählen und sich durch Licht anmachen und lautes Reden bemerkbar zu machen.

Wer aus dem Haus geht, und sei es nur kurz zum Bäcker, sollte Fenster nicht gekippt lassen, riet Wickert. Und wer länger fort sei, sollte einen Nachbarn bitten nicht nur die Pflanzen zu gießen und den Briefkasten zu leeren, sondern bei der Gelegenheit auch Rollladen und Lichter regelmäßig zu betätigen.

Der günstigste Einbruchsschutz sei überhaupt der, sich mit den Nachbarn zu verstehen, betonte Wickert. "Dafür reicht eine Linzertorte und eine Kanne Kaffee einmal die Woche."