Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Gerade hatte Joachim Költzsch die Osterausstellung im Luisenpark eröffnet, da erhielt der Parkchef einen Anruf, dass eine der Glasscheiben am Drehrestaurant defekt sei. "Die Feuerwehr ist schon im Anfahren", so Költzsch, der sich umgehend selbst in Richtung Fernmeldeturm in Bewegung setzte. Dort waren bereits Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eingetroffen.

Es war gegen halb zehn, als Restaurant-Mitarbeiterin Christel Schmitz fast das Herz stehen geblieben wäre, weil sie einen "extrem lauten Knall" hörte, wie sie sagte. Beim Kontrollrundgang stellte sie fest, dass eine der großen Scheiben, die sich rund um das Restaurant ziehen, gerissen war. Restaurantleiterin Roselyne Polomski informierte die Parkverwaltung; die rief umgehend Berufsfeuerwehr und Polizei auf den Plan.

Auf die Frage, wie es denn nun weitergehe, antwortete Einsatzleiter Roy Bergdoll kurz nach 12 Uhr, dass dies ein Fall für die Höhenretter sei, die zunächst einmal versuchen würden, das komplette Segment sozusagen Stück für Stück nach innen heraus zu nehmen. Nicht vorhersehbar sei, wie sich die Glasspannung verhalten werde. "Im schlimmsten Fall fällt die Scheibe nach draußen", so Bergdoll. Deshalb wurde aus Sicherheitsgründen die Umgebung des Fernmeldeturms im Park sowie außerhalb weiträumig abgesperrt, und die Bahnen der Linie 5 durften nicht passieren. Immerhin wiegt eine der in 120 Meter Höhe schräg angesetzten und 2,50 mal 1,80 Meter messenden Scheiben 200 Kilogramm.

Das Glas fiel dann tatsächlich nach außen, allerdings geplant. Denn oben angekommen, entschieden die Feuerwehrleute, die Scheibe aktiv zu zerschlagen. Spitzharken aus Stahl und große Beile waren nötig, um das dicke Sicherheitsglas klein zu kriegen. Ein großes Stück der Scheibe landete direkt auf den zuvor abgesperrten OEG-Schienen.

"Sobald wir alles draußen haben, wird eine Notverglasung vorgenommen", skizzierte Bergdoll das weitere Vorgehen. Die Schreiner des Luisenparks fertigten dafür drei Ersatzstücke aus Holz in 16 Millimeter Dicke an, die mit Hilfe der Höhenretter sofort eingesetzt wurden und bleiben, bis eine neue Scheibe zur Verfügung steht.

Der Betrieb des Drehrestaurants Skyline konnte dann störungsfrei weiterlaufen; die Bahnen fuhren wieder. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort ist ein Schaden durch Fremdeinwirkung von außen ausgeschlossen. "Vermutlich handelt es sich um einen "Spannungsschaden", so Parkingenieur Kailuweit. Da die Scheiben im Fernmeldeturm aus dem Jahr 1975 stammen, liege das im Bereich des Möglichen - auch wenn es sich um doppelwandiges Sicherheitsglas handele.