Von Stefanie Kuntermann

Oftersheim/Neckargemümd. Wenn man Julius fragt, was ihm in der Schule am meisten Spaß macht, antwortet er so, wie es wohl viele Sechsjährige tun: "Die Pause. Mein Lieblingsfach ist Sport." Sein Alltag und auch der Sportunterricht unterscheiden sich allerdings von dem anderer Kinder - der Junge ist chronisch krank und besucht die Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd.

Er bekommt Therapien, rhythmisierten Ganztages-Unterricht, eine Diätküche ist auf seine Bedürfnisse eingestellt, Ergotherapie ist Teil des Schulalltags; Julius fühlt sich wohl. Doch der Weg dorthin war lang und ist noch nicht zu Ende. Denn wenn es nach dem Willen der zuständigen Behörden geht, soll der Junge eine Regelschule besuchen. "Alles begann, als er acht Wochen alt war", sagt seine Mutter Bettina Winter. Er hatte Bauchschmerzen und Krämpfe, musste mehrmals notfallmäßig ins Krankenhaus, hatte blutigen Stuhl; Arztbesuche, Operationen, Hoffnungen und Enttäuschungen folgten. Erst vor zwei Jahren wurde die Diagnose gestellt: Morbus Crohn, eine chronische Darmentzündung. Ein Leiden, das in "Schüben" auftritt, durch Stress befördert wird, Schmerzen und auch Inkontinenz mit sich bringt. Viele Patienten sind schwerbehindert, auch Julius. Dazu kommen ADHS, Asthma und die Notwendigkeit, eine strenge Diät einzuhalten.

Im Kindergarten gab es eine Integrationshilfe, den Eltern wurde geraten, einen Antrag auf Sonderbeschulung zu stellen, was die Rektorin der zuständigen Grundschule tat. "Dann ging die ganze Maschinerie los", erinnert sich die Mutter: Tests, Besuche von Sonderpädagogen, bei Ärzten, Gesundheits- und Schulamt. Die Pädagogen der Stephen-Hawking-Schule und der Ladenburger Martinsschule kamen zu dem Schluss, dass eine Regelbeschulung nicht möglich sei. Früher hätten diese Gutachten verbindlichen Charakter gehabt, sagt Winter. Doch das habe sich geändert: "Als die Ablehnung vom Schulamt kam, sind wir aus allen Wolken gefallen." Argumentiert wurde damit, dass das Kind normal begabt sei, "zielgleich" beschult werden könne und kein Bedarf bestehe, der einen Sonderpädagogen erfordere.

Die Familie nahm sich einen Anwalt, der den Schulbesuch per einstweiliger Anordnung durchsetzte und die Finanzierung klärte. In letzter Minute, sagt Winter: "Am Freitag war die Einschulung, am Donnerstagnachmittag kam der Bescheid, dass das Sozialamt die Kosten übernehmen würde." Doch vor einigen Wochen schickte das Regierungspräsidium als nächsthöhere Behörde die zweite Ablehnung.

Darin wurden zwar die besonderen Umstände gewürdigt. Doch die seien auch mit einer Schul-Assistenz zu lösen. "Da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn gerade die wurde uns zuvor abgelehnt", bemerkt Bettina Winter. Der Anwalt erhob Klage auf Bewilligung der Sonderbeschulung beim Verwaltungsgericht Karlsruhe. Jetzt heißt es warten. Und die Gegenwart genießen.

Auch Carl, der ältere Sohn der Winters, geht auf die Stephen-Hawking-Schule. Die Kinder profitieren von den kleinen Klassen mit sechs beziehungsweise neun Kindern, den Rückzugsmöglichkeiten, wenn Julius Schmerzen hat, den Therapien, die ihm erstmals eine Zeit ohne Infektionen und Lungenentzündungen ermöglichten - und dem Verständnis, das man dort für seine Krankheit hat.

Hier haben die Winters andere Eltern kennengelernt, hören immer wieder Berichte von abgelehnten Anträgen auf Sonderbeschulung. "Die Marschrichtung lautet Integration", weiß Winter: "Das ist ja auch gut, nur nicht auf Biegen oder Brechen." Sie fühle sich nicht gehört: "Niemand im Schulamt kam auf die Idee, mit uns Kontakt aufzunehmen." Die Kinder, würde sie sich wünschen, sollten in ihrer Gesamtheit gesehen und festgestellt werden, was sie schaffen könnten. Die 38-Jährige will mit ihrem Kampf auch anderen Eltern Mut machen, zugleich sehnt sich die werdende Mutter nach etwas Ruhe. Und hat für ihren Jungen vor allem ein Ziel: "Dass er beschwerdefrei ist."