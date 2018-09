Rhein-Neckar. (RNZ) Die Deutsche Bahn erneuert im Mai in Tag- und Nachtschichten Weichen in den Bahnhöfen Neckargemünd und Hirschhorn (Neckar) und investiert dafür rund zwei Millionen Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Über das Pfingstwochenende werden Weichen im Bahnhof Neckargemünd erneuert. Dadurch stehen von Freitag, 25. Mai (23 Uhr), bis Dienstag, 29. Mai (4.30 Uhr), nicht alle Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung. Dabei kommt es zu den nachfolgenden Änderungen im Fahrplan.

Neckartal: Die S-Bahnen der Linien S 1 und S 2 fallen zwischen Heidelberg-Altstadt und Neckargemünd aus und werden auf diesem Abschnitt durch Busse ersetzt. Zwischen Neckargemünd und Mosbach/Osterburken verkehren Ersatzzüge für die S-Bahnen mit leicht veränderten Fahrzeiten. Die RE-Linie 1 Mannheim-Eberbach-Heilbronn verkehrt in beiden Richtungen nur in den Abschnitten Mannheim-Heidelberg Hauptbahnhof und Neckargemünd- Heilbronn.

Elsenztal: Die S-Bahnen der Linie S 5/51 verkehren nur zwischen Eppingen/Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Neckargemünd. Zwischen Neckargemünd und Heidelberg Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse. Die RE-Linie 2 Mannheim-Sinsheim-Heilbronn verkehrt in beiden Richtungen nur in den Abschnitten Mannheim-Heidelberg und Sinsheim-Heilbronn. Dazwischen nutzen Reisende das bestehende S-Bahn-Angebot und die Ersatzbusse. Ersatzbusse bedienen zum Teil andere Haltestellen. Achtung: keine Fahrradmitnahme in den Bussen.

Die Ersatzbusse halten an folgenden Stationen nicht direkt am Bahnhof und fahren Ersatzhaltestellen an: Heidelberg Orthopädie, Ersatzhaltestelle (in Richtung Heidelberg): "Schleuse Kleingemünder Straße" (gegenüberliegende Neckarseite, Fußweg über Schleusenbrücke, nicht behindertengerecht), Heidelberg Weststadt/Südstadt, Ersatzhaltestelle (in Richtung Heidelberg Hauptbahnhof: "Heidelberg Poststraße", Ersatzhaltestelle (in Richtung Neckargemünd): "Heidelberg Gaisbergstraße".

Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen in einer Fahrplanbroschüre, auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.bahn.de/bauarbeiten und www.vrn.de.

Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio RheinNeckar unter der Rufnummer 0621/830 1200 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr), unter der Servicenummer der Bahn 0180/5 99 66 33 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529.