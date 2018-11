Mannheim. (dut) Ein Jahr ist es nun her, als der Mord an der 20-jährigen Gabriele die Menschen tief erschütterte. In Gedenken an die litauische Austauschstudentin lud die Mannheimer Universität gestern zu einer Trauerfeier ein. Rund 300 Gäste kamen in der Aula zusammen. Dass die Trauer immer noch tief sitzt, zeigte sich vor allem, als Psychologiestudentinnen aus Gabrieles Semester nacheinander weiße Rosen am Bild ihrer Kommilitonin ablegten. Bei jeder Rose sprachen sie darüber, was geblieben ist. "Das Wissen um Chancen, die das Leben uns noch bietet", sagte eine. "Ein erhöhtes Bewusstsein für Sicherheit", sagte eine andere.

Unirektor Professor Ernst-Ludwig von Thadden sprach von der Bestürzung, die heute noch herrsche. An Gabrieles Heimathochschule, der Mykolas Romeris Universität Vilnius, hatte vor ein paar Tagen eine ähnliche Trauerfeier stattgefunden, an der auch die Familie der ermordeten Litauerin teilnahm. Die Mannheimer Uni stellte gestern offiziell den Gabriele-Zebrovskyte-Fonds für in Not geratene Studierende aus dem Ausland vor (die RNZ berichtete bereits).

Es habe lange Diskussionen gegeben, wie man mit dem Andenken an Gabriele umgehe, sagte eine Sprecherin. Man habe überlegt, einen Gedenkstein aufzustellen. Studenten hatten zudem die Idee, einen Hörsaal nach Gabriele zu benennen. "Mit dem Fonds haben wir aber etwas gefunden, das Schönes und Positives mit Gabriele verbindet", so die Sprecherin. Nach der Feier marschierten rund 50 Trauergäste im strömenden Regen zu Gabrieles Fundort, um dort Blumen und Kerzen niederzulegen.