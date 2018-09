Lust auf Kreativität steckt immer noch in Heinz Friedrich, der schon mal die Geburtstagstorte anschnitt. Foto:Lenhardt

Schwetzingen. (stek) Er ist ein Glücksfall für die Stadt. 1924 in Schwetzingen geboren, prägte der Maler Heinz Friedrich das Kunst- und Künstlerleben der vergangenen Jahrzehnte in der kurfürstlichen Residenz wie kaum ein anderer. Ja, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl im Rahmen einer kleinen Geburtstagsparty im Palais Hirsch, "Sie haben das künstlerische und kulturelle Gesicht unserer Stadt entscheidend mitgeprägt".

So richtig gefeiert wird Friedrich ja erst heute, Samstag, 22. Februar. Die herrlichen Bilder hängen schon und für die Vernissage um 14 Uhr hat sich mehr oder weniger die halbe Metropolregion angekündigt. In etwas kleinerem Kreis wurde der Jubilar nun schon einmal vorab gewürdigt. Dabei ließ der Oberbürgermeister nicht einen Moment lang einen Zweifel daran, dass Friedrich für die kurfürstliche Kulturmetropole von grundlegender Bedeutung sei.

Natürlich ruhe der Ruf Kulturstadt auf den Schultern der Kurfürsten Carl-Theodor und der Begründung der Sommerresidenz im 18. Jahrhundert. Doch auch eine Kulturstadt brauche immer wieder Menschen, die ihr "künstlerisches Leben einhauche". "Und das haben sie wahrlich getan." Und darüber hinaus dafür gesorgt, dass Schwetzingen nicht nur Musikstadt, sondern auch eine Stadt der Bildenden Kunst wurde.

Dabei gelang diesem außergewöhnlichen Maler das Kunststück, sowohl auf dem Kunstmarkt, als auch beim normalen Bürger erfolgreich zu sein. "Die Schwetzinger lieben ihren Friedrich." Seine Kunst gefällt und gehöre fest nach Schwetzingen. Und damit ist er in den Augen sehr vieler Menschen, ein unschätzbar wertvoller Teil des Lebensgefühls dieser kleinen Kulturmetropole.

Einen etwas tieferen Blick auf den Menschen Friedrich gewährten anschließend der Sohn Johannes Friedrich und der langjährige Weggefährte Erich Schuh. Beide malten das Bild eines Menschen, für den die Kunst fast alles war. Eine unermüdliche Schaffenskraft, der er diszipliniert vieles unterordnete. Ein Urlaub, so der Sohn, "in dem nicht mindestens zwei bis drei Bilder entstanden, war ein verlorener Urlaub". Malen, ja Kunst bedeuteten für Friedrich ganz offensichtlich immer wieder Glücksmomente. Und dieses Glück ist bei dem Mann heute noch zu spüren. Ein feines Lächeln in seinem Gesicht und immer noch Lust zu malen.