Von Jasper Rothfels

Harthausen/Frankenthal. Im Prozess um die Gasexplosionen von Harthausen in der Pfalz hat die Mitangeklagte ihre Beteiligung gestanden und sich entschuldigt. In stockenden Worten schilderte die 27-Jährige aus Mittelfranken gestern vor dem Landgericht Frankenthal, wie sie dem Hauptangeklagten in der Nacht zum 28. September 2013 half, ein Feuer auf dem Gelände eines Gashändlers in Harthausen zu legen.

Der 40-jährige Schrotthändler habe ihr zuvor gesagt, dass er dort einen Lastwagen anzünden wolle. "Aber dass der mit Gas beladen war - davon hat er gar nichts gesagt." Nach Darstellung der Anklage, die weitgehend auf den Angaben der Frau beruht, zündete der Mann auf dem Gelände des Flüssiggasversorgers drei Lastwagen an. Es kam zu mehreren Explosionen, 17 Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

Laut Anklage wollte der Mann den auf dem Gelände schlafenden Gashändler und dessen Tochter töten. Die Tochter des Händlers soll seine Ex-Freundin und frühere Geschäftspartnerin gewesen sein. Der 40-Jährige will zunächst nichts sagen. Die 27-Jährige ihrerseits will keine Fragen beantworten, die die Verteidiger des Mannes ihr stellen. Ein Anwalt des Hauptangeklagten kündigte deshalb für heute einen Katalog mit Fragen an die Frau an, den man dem Gericht vorlegen werde - in der Hoffnung, dass die Richter diese Fragen stellten.

Der Vorsitzende Richter Michael Wolpert sagte, das Gericht prüfe die Fragen. Die 27-Jährige hatte dem Schrotthändler nach eigenen Angaben in der Tatnacht zwei Kanister mit Benzin über den Zaun gereicht, die sie auf seine Anordnung hin zuvor für den Rasenmäher besorgt habe. Bei der Flucht im Auto habe sie dann im Rückspiegel etwas leuchten sehen - vermutlich den Feuerschein. Auf Wolperts Frage, woran sie bei der Fahrt zum Tatort gedacht habe, sagte sie, sie habe an gar nichts gedacht. "Weil ich so neben der Spur war", erklärte sie. "Ich hätte nie gedacht, dass er so etwas vorhat - niemals", beteuerte die Frau, die wegen Beihilfe zur Brandstiftung angeklagt ist. Nach ihren Angaben hatte die Frau aus Harthausen in den Tagen vor der Tat den Kontakt zu dem 40-Jährigen abgebrochen. Dieser sei auch angezeigt worden, weil er dem Vater der Frau angeblich 100.000 Euro gestohlen habe. Das habe er aber bestritten.

In einem Brief an den Bürgermeister von Harthausen gibt sich die 27-Jährige eine Mitschuld an der Tat. "Es tut mir leid", hieß es in dem Schreiben, das die Frau verlas. Sie war zeitweilig selbst mit dem 40-Jährigen liiert, habe aber immer zurückstehen müssen, wenn es in der wechselhaften Beziehung zwischen ihm und der Frau aus Harthausen weitergegangen sei. Vor Jahren habe sie sogar ein Kind von dem häufig gewalttätigen Mann erwartet. Nach Drohungen seinerseits habe sie aber abgetrieben. Auf seine Anordnung hin habe sie außerdem etwa fünf Monate vor der Tat selbst in Franken einen Lkw der Frau aus Harthausen angezündet.