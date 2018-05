Vor heimischer Kulisse: Am 11. August machte Rheinschwimmer Andreas Fath auf dem Weg zur Rheinmündung Station in Mannheim und unternahm dann auch einen Landgang im heimischen Speyer. Foto: Alfred Gerold

Von Harald Berlinghof und Lena Klimkeit

Heidelberg/Speyer. Die Meldung über das Ergebnis der Rheinwasser-Analyse des letzten Sommers, die im Rahmen der Aktion "Rheines Wasser" von Professor Andreas Fath stattfand, beginnt mit den Sätzen: "Die gute Botschaft zuerst: Nirgends im Rhein wurden kritische Grenzwerte überschritten." Das beruhigt zunächst einmal. Denn was danach kommt, macht irgendwie doch nachdenklich: Bludruck senkende Arzneimittel sind im Fluss ab Ilanz im Schweizer Alpenrhein nachweisbar. Antibiotika ab Chur. Betablocker können ab Konstanz nachgewiesen werden; Schmerzmittel ab Laufenberg am Hochrhein - und Süßstoffe oder Reste von Spülmaschinentabs im weiteren Verlauf des Stromes. Das alles freilich im Nanogramm-Bereich, also in Milliardstel Gramm pro Liter.

Nachgewiesen wurden die Stoffe bei Untersuchungen von Rheinwasserproben, die im Rahmen der Aktion von Professor Andreas Fath entnommen wurden. Der Hochschullehrer für Medical and Life Sciences an der Hochschule Furtwangen durchschwamm den Rhein im vergangenen Sommer von seiner Quelle am Tomasee bis zur Mündung in Hoek van Holland innerhalb von 28 Tagen (wir berichteten mehrfach). Dabei wurden täglich Wasserproben entnommen.

Neben Stoffen, die in vielen Privathaushalten Verwendung finden, hat das Team rund um Andreas Fath in den Analysen des Rheinwassers auch exotischere Substanzen entdeckt. Gadolinium etwa zählt zu den in der Industrie begehrten "Seltenen Erden", die man sonst vom Meeresgrund holen muss. Eingesetzt wird es als Kontrastmittel in Kernspintomografen - und genau von da gelangt es in den Rhein.

Ein ebenfalls festgestellter Stoff namens PFOS stammt aus Feuerlöschern, ist allerdings seit 2008 in der EU verboten. Seither sinken auch die gefundenen "Mengen". Schwermetalle liegen unter den Trinkwassergrenzen, aber Nitrate und Phosphate aus Düngemitteln werden ungefiltert in den Rhein geschwemmt.

Grundsätzlich gilt, so Fath, dass die Belastung des Rheins zunimmt, je weiter man sich von der Quelle entfernt. Eine Entwarnung könne nicht gegeben werden, so der Wissenschaftler, der ein eigenes Verfahren entwickelt hat, um schädliche Substanzen zu neutralisieren.

Die Liebe zum Wasser scheint Andreas Fath angeboren zu sein. In seiner Geburtsstadt Speyer war er lange aktiver Schwimmer beim WSV Speyer, wechselte dann allerdings zum SV Nikar Heidelberg. Schließlich studierte er in der Neckarstadt Chemie - und da war der Weg von Speyer nach Heidelberg sowieso täglich notwendig. Warum also nicht in Heidelberg schwimmen?

Das Wasser verfolgt Fath auch heute noch - sogar bis in den Urlaub, der bei ihm immer am Wasser stattfinden muss. Die Familie mit den drei Söhnen zieht dabei brav mit, wenn der Papa wieder mal beschlossen hat, dass es zum Tauchen, Surfen oder Paddeln geht. Sport spielt eine große Rolle im Leben des Wissenschaftlers, aber er hat auch andere Seiten, wie er zugibt. Kochen gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen - aber auch das Malen. Nie kommt er ohne ein selbst gemaltes Aquarell aus dem Urlaub nach Hause. Dass darauf oft Wasser zu sehen ist, versteht sich gewissermaßen von selbst ...

Rund drei Monate, nachdem Andreas Fath durch den Rhein geschwommen ist, geht es für den Professor nun erst richtig los. Der Chemiker hält Vorträge, forscht an der Hochschule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis), will ein Buch schreiben und plant, in einem Freisemester in einem Entwicklungsland Gewässer zu untersuchen - etwa in Indien.

Zumindest an seinem Campus ist er dank der Aktion inzwischen zu einer kleinen Berühmtheit geworden: "Ich werde schon angesprochen, wenn ich auf den Hof fahre", sagt der 49-Jährige. Er habe alle Ziele erreicht, die er sich vor dem Sprung in den rund 1230 Kilometer langen Fluss gesetzt hatte. Von Spendengeldern konnte er zwei Analysegeräte für die Hochschule kaufen. Mit ihnen will er ein elektromagnetisches Verfahren zur Säuberung von Wasser weiter erforschen. "Wasser ist ein Kreislauf, wir haben nur das eine."