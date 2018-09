Von Alexander Albrecht

Mannheim. (alb) Der mutmaßliche Mörder von Gabriele Z. hat in seiner bulgarischen Heimat bereits eine mehrjährige Haftstrafe wegen eines Raubdelikts verbüßt. Das haben die dortigen Behörden der Mannheimer Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Über die Hintergründe dieser Straftat seien allerdings keine Einzelheiten bekannt, sagte Polizeisprecher Martin Boll jetzt der RNZ. Klar ist nach der Auskunft aus Bulgarien nun auch: Der 40-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Laut Boll hatte der Mann "verschiedene Bezüge" nach Mannheim, insbesondere in den Jungbusch, wo er Lokale besuchte und Kontakte pflegte zu Bekannten und seinem Bruder, der in diesem Stadtteil gewohnt haben soll. Ebenso auch Gabriele Z.: Sie wurde am Abend des 3. Oktober auf dem Heimweg erdrosselt. Ihre Leiche wurde am Tag drauf in einem Gebüsch unter der Kurt-Schumacher-Brücke gefunden.

Die Ermittler lasten dem 40-Jährigen nicht nur den Mord an. Sie sind auch davon überzeugt, dass er eine 48-jährige Frau in Speyer und zwei Mädchen - 17 und 13 Jahre alt - in Grünstadt gewaltsam überfallen und beraubt hat. Die drei Opfer erhalten Unterstützung vom Weißen Ring. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat inzwischen die Verfahren an die Kollegen in Mannheim abgegeben.

Der Bulgare macht zu allen Taten seit seiner Festnahme am 19. Oktober in einer Grünstadter Arbeiterwohnung keine Angaben. "Er schweigt immer noch", sagte Boll. Die Beweise gegen ihn sind allerdings erdrückend, hatte man doch an den Tatorten in Mannheim und Speyer DNA-Spuren des 40-Jährigen entdeckt. Zudem fanden die Beamten in seinem Zimmer die Speicherkarte eines Handys, das der 17-Jährigen gehört.

Weitere Verbrechen haben ihm weder die Sonderkommission "Cäsar" noch die anschließend agierende gleichnamige Ermittlungsgruppe nachweisen können. Letztere ist am vergangenen Freitag aufgelöst worden; das Morddezernat hat die weiteren Aufgaben übernommen.