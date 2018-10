Von Annegret Ries

Mannheim. Auch Frauen in seiner Heimat Bulgarien waren Opfer des 41-jährigen Emil S., der sich wegen Mordes an einer litauischen Studentin sowie Überfällen auf eine Frau in Speyer und zwei Teenager in Grünstadt vor dem Landgericht Mannheim verantworten muss. Wie sich am fünften Verhandlungstag zeigte, gibt es zwischen Art und Ablauf der Taten einige Parallelen.

Sechs Jahre Haft mit Zwangsumsiedlung: Das war die Strafe, die der Angeklagte in einem von insgesamt vier Verfahren in Bulgarien bekommen hatte. In all diesen Prozessen ging es darum, dass der Mann Frauen überfallen und ihnen die Handtasche entrissen hatte. Zumindest bei einem der Überfälle hatte er sein Opfer in eine Grünfläche gezogen, eine andere Frau packte er am Nacken.

"Er kam aus einem Busch, hat sich zwischen uns gestellt, die Arme um unsere Schultern gelegt und wollte uns wegziehen", das berichteten eine 13- und eine 17-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim, die der Angeklagte am 17. Oktober 2013 auf einem Feldweg in der Nähe des Grünstadter Bahnhofs attackiert haben soll. Die Mädchen erzählten, dass sie sich heftig gewehrt hätten, woraufhin der Angreifer umso fester zugepackt haben soll. Im Verlauf einer Rangelei sei es erst der Jüngeren und dann der Älteren gelungen, sich zu befreien. Der Täter habe der 17-Jährigen ihre Handtasche entrissen und sei davongelaufen.

"Der Mann hat immer ,dobre, dobre, alles gut' gerufen", das sagte die 48-Jährige, die am 10. August in Speyer überfallen wurde, einer Freundin. Die Frau hatte das in einem Grünstreifen liegende Opfer gefunden. "Sie hat erzählt, er habe sie von hinten angefallen, in ein Gebüsch getreten, sie gewürgt und brutal ins Gesicht geschlagen, sobald sie sich wehrte", berichtete die Zeugin. Auch in diesem Fall flüchtete der Angreifer mit der Handtasche des Opfers. "Meine Freundin meinte, sie hatte das Gefühl, er wollte sie umbringen", so die Zeugin weiter.

Zu einem ungewöhnlichen Schritt entschloss sich der Mannheimer Rechtsanwalt Hans Ulrich Beust, der die Familie der ermordeten litauischen Studentin Gabriele Z. vertritt. In einer persönlichen Erklärung bat er die Anwälte des Angeklagten, Maximilian Endler und Inga Berg, "aus dem Verfahren keine Lustspielbühne zu machen". Beust erinnerte daran, dass eine Frau ermordet, eine andere beinahe getötet worden sei. Endler und Berg versuchen seit Beginn des Verfahrens mit Zwischenrufen, juristischem Hickhack und Fragen, die offenkundig nichts mit dem Prozess zu tun haben, die Zeugen zu verwirren.

Zuvor hatten Mitbewohner, eine andere litauische Studentin und ihr aus Polen angereister Freund Gabriele Z. als fröhlich, aber auch ruhig in sich gekehrt beschrieben. "Eigentlich wollte sie nicht im Dunkeln nach Hause laufen", sagte ihre Kommilitonin mit Blick auf den Abend des 3. Oktober 2013, an dem Gabriele ermordet wurde. Andererseits sei man immer davon ausgegangen, dass Deutschland sicher ist. Der Prozess wird am Montag, 5. Mai, 9 Uhr, fortgesetzt.