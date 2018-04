Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Licht und Schatten wechselten sich bei der letzten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Rhein-Neckar-Kreises ab. Den Kommunalpolitikern vorgelegt wurden die Jahresabschlüsse 2013 für die kreiseigenen Gesellschaften. Die guten Nachrichten zuerst: Die für die Abfallentsorgung zuständige AVR Kommunal GmbH erzielte einen Jahresüberschuss von fast 20.000 Euro. Mit gut 4,6 Millionen Euro liegt der Gewinn bei der AVR Ver- und Entsorgungs-GmbH, die beispielsweise für die Entsorgung des in Unternehmen anfallenden Abfalls verantwortlich ist, wesentlich höher.

Dagegen fuhren die Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) insgesamt ein deutliches Minus ein, sodass am Ende ein Jahresfehlbetrag von rund 1,1 Millionen Euro steht. Während die Kliniken in Sinsheim und Weinheim insgesamt einen Überschuss von knapp 860.000 Euro erzielten, verbuchten die beiden Krankenhäuser in Eberbach und Schwetzingen einen Verlust von gut 1,2 Millionen Euro. Mit fast 945.000 Euro fällt dabei besonders das Minus der Eberbacher Klinik ins Gewicht.

Dabei konnte dort der Fehlbetrag in den vergangenen Jahren reduziert werden. Im Jahr 2011 schrieb das Krankenhaus noch ein Minus von 1,5 Millionen Euro, ein Jahr später verzeichnete man einen Verlust in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Zur schlechten Bilanz trugen auch die GRN-Kliniken für Geriatrische Rehabilitation in Sinsheim, Schwetzingen und Weinheim sowie das GRN-Betreuungszentrum in Nussloch bei. Dagegen erzielten die GRN-Betreuungszentren in Sinsheim, Weinheim und Schwetzingen Gewinne. Insgesamt konnten die Verluste der GRN 2013 gegenüber dem Vorjahr um rund 100.000 Euro leicht zurückgefahren werden, wie Georg Kletti (CDU) betonte.

Erfreut war man im Verwaltungs- und Finanzausschuss über die Minuszahlen der GRN zwar nicht, es stellte sich aber keinesfalls die Frage, ob eine der defizitären Einrichtungen geschlossen werden sollte. "Die Klinik Eberbach ist eine strukturelle Notwendigkeit", sagte beispielsweise der FDP-Vertreter Alexander Eger und wies darauf hin, dass es für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region unverzichtbar ist. Ebenso seien die GRN-Kliniken für Geriatrische Rehabilitation notwendig, da die Krankenkassen knapp kalkulierten und die Menschen nach Akutbehandlungen Anschlussbehandlungen benötigten.

Einen Jahresfehlbetrag von fast 279.000 Euro verbuchte die Jugendeinrichtung Sunnisheim und auch bei der Schwetzinger SWR Festspiele GmbH stand am Jahresende ein Minus von 3800 Euro. Dagegen konnte die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg - Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) einen Jahresüberschuss von gut 17.000 Euro erzielen.

Nicht ganz so günstig gestaltet sich das laufende Haushaltsjahr für den Kreis, wie der erste Budgetbericht 2014 zeigte. Verwaltungs- und Schuldezernent Hans Werner teilte den Ausschussmitgliedern mit, dass sich gegenüber dem Haushaltsplan bis Ende April ein Minus von 2,7 Millionen Euro für das Gesamtergebnis des Kreishaushalts ergeben hat.

Verursacht werde dies durch Mehrausgaben im Bereich des Jugendamtes, wo etwa eine Steigerung der Fallzahlen für die ambulante Hilfe festzustellen sei, sowie im Bereich des Ordnungsamtes durch die vermehrte Zuweisung Asylsuchender (die RNZ berichtete mehrfach), wie Hans Werner in seinem Bericht weiter erläuterte.