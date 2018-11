Rhein-Neckar. (pit) Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in Frankreich antritt, kann nicht jeder im Stadion mitjubeln. Aber alleine vor dem Fernseher sitzen? Macht auch keinen Spaß. Zum Glück gibt es noch das "Public Viewing", im Volksmund auch "Rudelgucken" genannt. Und da bietet die Rhein-Neckar-Region doch einige Orte mit Großleinwänden, an denen fast Stadionatmosphäre aufkommen kann. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne die vielen Spielübertragungen in Gaststätten und (Sport-) Bars.

Heidelberg: Heidelgarden/Heidel᠆beach, Tiergartenstraße 13: Größtes Public Viewing in Heidelberg, 30-qm-Leinwand, alle wichtigen Spiele. Kapazität: rund 7000, Eintritt: 1 Euro Sicherheitsabgabe; Halle 02, Zollhofgarten 2: Leinwände im Saal (Beamer) und draußen (LED), Deutschland-Spiele und KO-Spiele. Kapazität: 1000 (draußen), 1200 (drinnen). Eintritt: frei; Marstallhof, Marstallstraße: 21-qm-LED-Leinwand draußen, weitere in der Zeughaus-Mensa, alle Spiele (15-Uhr-Partien draußen ohne Ton), Kapazität: ca. 3000. Eintritt: frei.

Mannheim: Alte Feuerwache, Brückenstraße 2, alle Deutschlandspiele, Leinwand 15 qm, 500 Plätze, Eintritt 3 Euro; Capitol, Waldhofstraße 2, alle Deutschlandspiele, Leinwand 50 qm, ca. 1200 Plätze, Eintritt 3/4 Euro; Eisstadion am Friedrichspark, Bismarckstraße 6, alle Spiele, 36-qm-Leinwand, 5000 Plätze, Eintritt 4 Euro bei Deutschlandspielen, sonst frei; Lindbergh, Seckenheimer Landstraße 170, alle Spiele, zwei Outdoor-Leinwände, eine Indoor und zusätzlich eine Indoor bei Deutschlandspielen, 3000 Plätze.

Heilbronn: Fandorf auf der Theresienwiese, 25-qm-HDVideowand, Eröffnungsspiel, alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie in der Vorrunde alle Partien der Türkei, Italien und Russland, bis zu 20 000 Zuschauer, 2 Euro Eintritt.

Mosbach: Messplatz Neckarelz, täglich während der EM ab Spielbeginn geöffnet, 35-qm-LED-Leinwand, 6000 Zuschauer, Eintritt frei.

Walldürn: Sportgelände Walldürn-Süd, alle Vorrundenspiele der deutschen Elf sowie alle weiteren Spiele der deutschen Mannschaft und das Finale, 15-qm-LED-Großleinwand.

Weinheim: Schlosshof, alle Spiele der Deutschen Mannschaft, große LED-Leinwand, 700 Plätze, Eintritt frei.