Rhein-Neckar. (RNZ) Das wird ein stimmungsvolles Fußballfest: So leben im Rhein-Neckar-Kreis 38 707 Menschen mit der Staatsangehörigkeit eines der 23 ausländischen Teilnehmerländer der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. In ganz Baden-Württemberg umfasst die potenzielle ausländische Fangemeinde sogar fast eine Million Anhänger - exakt sind es 964 610.

Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung des Ausländerzentralregisters (Stichtag: 31. Dezember 2015) mitteilt, entspricht dies gemessen an den insgesamt zum Jahresende 2015 im Südwesten lebenden gut 1,54 Millionen Ausländern einem Anteil von 62 Prozent. Der Rhein-Neckar-Kreis kommt bei insgesamt knapp 63 000 gemeldeten Ausländern auf die gleiche Quote.

Die Fangruppe hat sich wie im gesamten Land auch im Rhein-Neckar-Kreis gegenüber der letzten Fußballeuropameisterschaft vor vier Jahren stark erhöht. Ausschlaggebend für diesen Anstieg ist neben der größeren Zahl an teilnehmenden Ländern (24 statt 16) vor allem die Tatsache, dass sich - anders als vor vier Jahren - mit der Türkei die im Landkreis am stärksten vertretene ausländische Nation für die EM-Teilnahme qualifiziert hat. Das Team aus der Türkei hat in Baden-Württemberg bei der Fußballeuropameisterschaft mit 262 000 Personen die mit deutlichem Abstand stärkste Fangruppe hinter sich, gefolgt von Italien (178 000), Rumänien (102 000), Kroatien (92 000) und Polen (79 000 Einwohner). Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Reihenfolge auf den ersten beiden Plätzen identisch: Hier liegt die Türkei mit 13 617 Einwohnern ebenfalls vor Italien (5355), doch dann folgen Polen (4531) vor Rumänien (2846) und Kroatien (1934). Das Gastgeberland Frankreich ist in Baden-Württemberg lediglich mit knapp 30 000 Einwohnern vertreten. Im hiesigen Landkreis kann der Nachbarstaat auf die Unterstützung von etwa 1000 potenziellen Anhängern bauen. Zahlenmäßig am kleinsten sind hier die Fangemeinden der Teilnehmerländer Irland (110) und Island (23).

In den einzelnen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs können die ausländischen Teilnehmermannschaften auf ganz unterschiedlich starke Fangruppen zählen. So ist Stuttgart beispielsweise die absolute Fanhochburg Kroatiens in Baden-Württemberg - dort leben 14 000 der insgesamt 92 000 Kroaten.

Je nach Turnierverlauf könnte im Rhein-Neckar-Kreis der Jubel bei Spielen mit spanischer Beteiligung groß ausfallen: Hier sind nämlich 1838 spanische Einwohner gemeldet - das ist nach Stuttgart die zweitgrößte Fangruppierung im Land.