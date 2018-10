Von Armin Rößler

Wiesloch. "Ich hoffe, wir bereiten damit vielen Menschen Spaß", sagte Ronny Zimmermann, der Präsident des Badischen Fußballverbands (bfv), als er jetzt in Wiesloch auf dem Gelände der Straßenmeisterei rund 400 Paar Fußballschuhe und 50 Bälle an Landrat Stefan Dallinger und Mahesh Hewakandamby übergeben hat.

Hewakandamby, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt, wird die Schuhe in seine Heimatstadt Matara im Süden Sri Lankas bringen, um den Kindern und Jugendlichen dort das Fußballspielen zu ermöglichen. Die Stadt Schwetzingen hat in Matara nach dem verheerenden Tsunami an Weihnachten 2004 den Bau eines Waisenhauses initiiert, in der Nachbarschaft ist auf Initiative der Stadt Halver/Nordrhein-Westfalen eine Schule entstanden.

"Beim Tsunami sind in meinem Heimatort über 2800 Menschen gestorben", berichtete Mahesh Hewakandamby, der als erfolgreicher Teehändler regelmäßig zwischen Deutschland und Sri Lanka hin- und herreist. Er selbst lernte kurz nach der Katastrophe per Zufall in einem Flugzeug den damaligen Schwetzinger Oberbürgermeister Bernd Kappenstein und in der Folge auch den damaligen Beigeordneten und heutigen Landrat Stefan Dallinger kennen. "Wir wollten für ein nachhaltiges Projekt Geld sammeln", erinnerte sich Dallinger. Aus den angestrebten 100.000 Euro wurden binnen einer Woche 150.000, bis heute sind durch Spenden und Patenschaften 335.000 Euro in das Waisenhaus für 30 Jungen geflossen. Hewakandambys Vater Piyasena kümmert sich vor Ort um die Belange der Kinder und des Hauses.

"Ein fantastisches Projekt", sagte Dallinger. Die Kinder werden gut betreut und versorgt, auch eine Ausbildung wird ihnen ermöglicht. Wenn alle Jungen das Haus verlassen haben (voraussichtlich 2017), wird es für andere Zwecke übergeben.

Mahesh Hewakandamby redete bei seinem letzten Besuch im Februar mit Landrat Dallinger über seine Idee, in Matara auch Fußballturniere zu organisieren. Dafür fehlt es dort aber vor allem an der Ausrüstung. "Ich habe nicht geglaubt, dass das wahr wird", sagte er. Dallinger stellte den Kontakt zum bfv her, der sich gerne bereit erklärte, gut erhaltene Fußballschuhe zu sammeln.

"Fußball ist tatsächlich mehr als ein 1:0", zitierte Ronny Zimmermann den früheren DFB-Präsidenten Egidius Braun. Die große Begeisterung bringe auch soziale Verantwortung mit sich. Zimmermann, auch Vizepräsident des Deutschen Fußball Bundes, verwies auf die drei Stiftungen des DFB, "die viel Geld in die Gesellschaft zurückgeben", oder auf 15 Kinderprojekte, die man gerade in Brasilien unterstützt habe.

"Wenn so eine Anfrage kommt, ist es keine Frage, dass wir helfen", sagte Zimmermann zum Projekt "Kickschuhe für Sri Lanka". Die Sammelboxen des bfv kamen bei Veranstaltungen wie der Badischen und Süddeutschen Hallenmeisterschaft oder bei einem Bambini-Hallenspielfest zum Einsatz.

Eine Jugendmannschaft aus Osterburken sei sogar mit dem Bus zur Sportschule Schöneck gefahren, um die Schuhe persönlich zu übergeben: "Das war ein tolles Gefühl, als die Jungs mit strahlenden Augen da standen und ihre Kickschuhe verschenkt haben", schwärmte Zimmermann. Er hatte augenzwinkernd nur eine Bitte an Mahesh Hewakandamby: "Eins wünschen wir uns aber: Nicht so schnell Deutschland schlagen."