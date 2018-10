Dossenheim. (alb/cm/hol/lsw) Während die Menschen in Dossenheim versuchen, allmählich zur Normalität zurückzukehren, arbeiten die Ermittler weiter an der Klärung von Details der Bluttat vom Dienstagabend. Alle fünf Verletzten seien bereits befragt worden, sagte der Heidelberger Polizeisprecher Dieter Klumpp gestern der RNZ - darunter auch die Ehefrau des Täters, die "natürlich in einer besonders schwierigen Situation" sei. Zu Inhalten der Vernehmungen wollte sich Klumpp nicht äußern.

Nur so viel: Der Amokläufer ist laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht psychisch krank gewesen. "Es gab dazu im Vorfeld keine Hinweise", sagte Klumpp. "Es ist für uns unerklärlich, wie man so reagieren kann". Die 70-jährige Ehefrau habe den Beamten inzwischen mitteilen können, wo ihr Mann den Schlüssel für den Waffenschrank in der Wohnung aufbewahrte. Im Tresor fand die Polizei sechs ordnungsgemäße und von der Munition getrennte Waffen.

Diese und die Neun-Millimeter-Pistole, mit der die tödlichen Schüsse auf die zwei Männer im Vereinsheim der TSG Dossenheim abgefeuert wurden und mit der sich der 71 Jahre alte Rentner selbst tötete, hatte der Sportschütze legal besessen. "Exakt diese Waffen sind im Melderegister und auf der Waffenbesitzkarte eingetragen", sagte Klumpp. Seiner Ansicht nach war der Mann nicht über die Maßen waffenverliebt. "Wenn jemand sieben Waffen hat als Sportschütze, ist er kein Waffennarr."

Der grobe Ablauf der Tat sei für die Polizei zwar geklärt, die noch ausstehenden Ergebnisse der Obduktion der Toten und die Aussagen der Verletzten "helfen aber, um aufzufädeln, was genau passiert ist", erklärte der Sprecher. Auch die Blutspuren des am Mittwochabend wieder freigegebenen Tatorts würden weiter untersucht, um den Amoklauf genau zu rekonstruieren und die Angaben der Zeugen zu prüfen. "Die Wahrnehmung der Menschen ist das eine, aber harte Fakten sind das andere", so Klumpp. "Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass da schnell Ergebnisse vorliegen. So was passiert nicht in zwei Tagen, das dauert mehrere Wochen."

Unterdessen hat die Bundesregierung einer Änderung der Waffengesetze, etwa einem Verbot von Großkaliberwaffen für Sportschützen, eine Absage erteilt. "Wir sollten angesichts des fürchterlichen Einzelfalls keine neue Debatte führen", sagte Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion. "Man muss auch immer sehen: Verbietet man eine Waffenart, wird eine andere benutzt." Sie verwies auf das gerade eingeführte digitale Waffenregister und andere Verschärfungen der letzten Jahre. "Absolute Sicherheit kann es nicht geben", so die Ministerin.

Für die Opfer des Amoklaufs soll am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Dossenheim ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden. Am heutigen Freitag kommen Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde im Rathaus mit Bürgermeister Hans Lorenz zusammen, um über die Gestaltung des Gottesdienstes zu beraten.

Wegen der Bluttat hat der Ortsteilverein Schwabenheim sein Neckarfest am Sonntag abgesagt. Dies teilte der Erste Vorsitzende Claus Clausen gestern mit. "Es wäre pietätlos, wenn ein Gottesdienst stattfindet und wir auf der anderen Seite des Ortes feiern", erklärte er gegenüber der RNZ. "Wir waren einhellig der Meinung, dass wir das Fest absagen, und wir haben für diese Entscheidung bisher nur Zustimmung erfahren." Das Fest soll auch nicht nachgeholt werden, ergänzte Clausen.