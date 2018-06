Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. "Sollen wir denn demnächst auf Ruderboote umsteigen?" Mit einigem Sarkasmus reagierte Markus Böll, der Präsident der Bauwirtschaft Nordbaden, vor ein paar Monaten auf die parallel laufenden Arbeiten auf und an Brücken zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Angesichts des drohenden Verkehrsinfarkts im Herbst sprach er staugeplagten Pendlern und Unternehmern in der Region aus der Seele. In den kommenden Monaten und Jahren stehen weitere Mega-Baustellen an. Und da sind unvorhergesehene Ereignisse wie etwa witterungsbedingte Unterbrechungen oder auch Unfälle noch gar nicht berücksichtigt.

Um einen Kollaps zu vermeiden und die Situation zumindest etwas erträglicher zu machen, hat eine Verkehrskonferenz unter Leitung des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) jetzt eine digitale Straßenkarte auf den Weg gebracht. Planer und Straßenbauer von Bund, den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, der Landkreise und Kommunen stellen im Internet geplante Projekte in das Frühwarnsystem ein. Die Karte wird ständig aktualisiert, knapp 80 Maßnahmen sind bereits eingearbeitet.

Ziel ist, die Baustellen - sofern möglich - besser aufeinander abzustimmen, schon Monate oder Jahre vorher zu erkennen, wo es haken könnte. Oder wie der VRRN-Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger sagt: "Wir kommen nicht von der Hölle in den Himmel - aber es wird vielleicht nicht so heiß, wenn wir bei erkennbaren Konflikten eingreifen." Andererseits: Der Verband hat jetzt zwar ein Mandat als neutraler Moderator, entscheiden kann er nichts, eher auf den guten Willen der Beteiligten setzen. "Wir haben ein Instrument, um das Schlimmste zu verhindern, und können bei Bedarf Gespräche führen", ergänzt Verbandsdirektor Ralph Schlusche.

Nur die Verantwortlichen und Planer erhalten Einblick in die Karte. Sie ist nicht als öffentliches Informationssystem gedacht, mit dem sich die Bürger tagesaktuell durch die Nadelöhre der Region kämpfen können. Den Grund erklärt Dallinger: "Es geht hier auch um Maßnahmen, über die noch nicht in den politischen Gremien debattiert worden ist." Allerdings will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Erkenntnisse aus dem System für seinen Internetauftritt und eine neue Mobilitäts-App nutzen. Sie soll den Nutzern bei der Entscheidung helfen, ob sie das Auto nehmen oder auf die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs zurückgreifen. Geschäftsführer Volkhard Malik will dazu noch im Frühjahr Details nennen.

Es räche sich, dass in den vergangenen Jahren zu wenig in die Sanierung und den Neubau von Straßen in der Region investiert worden ist, sagt Jürgen Vogel, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz. Mitarbeiter und Kunden erreichten die Unternehmer schwer, es sei unkalkulierbar geworden, Termine einzuhalten. Doch will Vogel wie auch die anderen Teilnehmer der Verkehrskonferenz vor allem nach vorne schauen. Manche Firmen begegneten dem Straßenstress mit flexiblen Arbeitszeitmodellen oder angepassten Lieferzeiten und Produktionsprozessen.

Abgesehen davon haben die Baustellen ja auch ihr Gutes. "Bei allem berechtigten Ärger: Es geht darum, die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen", betont Dallinger. Damit bleibe die Region zukunfts- und wettbewerbsfähig. "Und das wollen wir alle."