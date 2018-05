Die Ferienflieger sollen in der Osterzeit nicht am Boden bleiben. Foto: dpa

Frankfurt/Main. (dpa) Trotz weiterhin ergebnisloser Tarifverhandlungen verzichtet die Gewerkschaft Verdi über die Osterfeiertage auf erneute Warnstreiks bei der Lufthansa. Man wolle die Ferienreisenden nicht in Mitleidenschaft ziehen, sagte eine Sprecherin, nachdem am Freitag die Verhandlungen für 33.000 Beschäftigte auf den 17. April vertagt worden waren. Man behalte sich Aktionen aber weiterhin vor, schränkte die Sprecherin ein. Am Donnerstag hatte die Lufthansa wegen eines ersten Warnstreiks knapp 700 Flüge vorsorglich abgesagt.

In den Verhandlungen habe das Unternehmen zunächst kein Angebot vorgelegt und auch seine Gegenforderungen nicht zurückgenommen, berichtete die Verdi-Sprecherin. Ein Angebot sei für die nächste Verhandlungsrunde angekündigt worden. Bislang sei vor allem über Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung gesprochen worden.

Verdi fordert für die 33.000 Mitarbeiter 5,2 Prozent mehr Geld und wirksamen Kündigungsschutz im Rahmen des Sparprogramms "Score", das den Abbau von 3500 Arbeitsplätzen vorsieht. Von der Lufthansa verlangt die Gewerkschaft, ihre Gegenforderungen nach Mehrarbeit, Nullrunden und Aussetzung der Aufstiegsregeln fallen zu lassen.

Lufthansa hatte bislang von den Arbeitnehmern Nullrunden und längere Arbeitszeiten angemahnt, äußert sich aber nicht zu laufenden Tarifverhandlungen. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft vor der zweiten Verhandlungsrunde den Druck verschärft: Mit einem Warnstreik hatten Tausende Lufthansa-Mitarbeiter vor allem von Frankfurt/Main und Hamburg aus große Teile des deutschen Luftverkehrs lahmgelegt. Ihr Ziel: ein unmissverständlicher Warnschuss vor den Tarifgesprächen. Das Lufthansa-Management müsse seine Sparvorgaben zurücknehmen, hatte Verdi-Chef Frank Bsirske gefordert. Nun wird Verdi zumindest über die kommenden Festtage von Aktionen absehen.

Unterdessen wird am heutigen Montag im millionenschweren Streit um den Vorfeldstreik am Frankfurter Flughafen im Jahr 2012 ein erstes Urteil erwartet.

Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt verlangen Lufthansa, Air Berlin sowie der Flughafenbetreiber Fraport gut 9,2 Millionen Euro Schadensersatz von der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF), die vor gut einem Jahr den Arbeitskampf mit rund 200 Beschäftigten angezettelt hatte.

Einen Vergleich haben die Parteien abgelehnt. Die GdF hat sich auf das von der Verfassung geschützte Streikrecht berufen und die Berechnung der Forderungen in Frage gestellt. Zudem sei man jederzeit verhältnismäßig vorgegangen, hatte der GdF-Anwalt in der mündlichen Verhandlung erklärt. Über einen Zeitraum von zwei Wochen waren wegen des Streiks rund 1700 Flüge ausgefallen. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte mit Ersatzmannschaften gegengesteuert und den Betrieb zu großen Teilen aufrechterhalten.