Von Peter Wiest

Mannheim. Luka Mucic kann sich noch gut erinnern. Damals, im September 2014, da hatte er so viel Spaß und war mit solchem Eifer dabei bei seinem Einsatz im Rahmen des Freiwilligentags der Metropolregion, dass er zunächst gar nicht merkte, wie er sich immer mehr mit Farbe bekleckerte. Und diese Farbe war dann hartnäckig. Es dauerte ein paar Tage, bis sie wieder ganz abging - so dass sich die Kollegen bei der SAP in Walldorf freuen durften über ein während dieser Zeit leicht besprenkelt daher kommendes Vorstandsmitglied...

Hintergrund Der Freiwilligentag der Metropolregion wurde 2008 ins Leben gerufen, um das regionale Ehrenamt zu stärken und sichtbar zu machen. Unter dem Motto "Wir schaffen was!" wird er alle zwei Jahre am dritten Samstag im September durchgeführt. Er ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements.

Für Mucic, seit mittlerweile über einem Jahr auch Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN), war das damals alles vollkommen in Ordnung so: Selten habe er sich so gut gefühlt wie nach dieser Aktion, sagt er. Solche Glücksgefühle soll es jetzt wieder geben für voraussichtlich gut 6000 oder vielleicht sogar noch mehr Helfer, wenn der Freiwilligentag in diesem Jahr am 17. September zum dann bereits fünften Mal stattfindet: Dafür, da sind sich die Veranstalter sicher, können sie sogar fast eine Garantie geben.

Mit einem ersten Appell zur Teilnahme möglichst vieler freiwilliger Helfer an dieser Veranstaltung, die die größte ihrer Art in ganz Deutschland ist, wandten sie sich gestern die Initiatoren auf dem Mannheimer Museumsschiff an die Öffentlichkeit. Neben Mucic betonte dabei auch Karin Heyl, Leiterin Gesellschaftliches Engagement bei der BASF, wie wichtig eine solche Aktion sei, hinter der auch ihr Unternehmen voll und ganz stehe: "Dadurch unterstützen wir das Ehrenamt, und das ist schließlich Teil unseres gesellschaftliches Engagements". Andere Unternehmen in der Metropolregion, die noch nicht am Freiwilligentag teilgenommen hätten, seien ganz herzlich dazu aufgerufen, sagte sie.

Gut drei Monate vor dem diesjährigen Freiwilligentag gibt es bereits 145 geplante Aktionen in rund 40 Kommunen, bei denen am 17. September die zahllosen Helfer mit anpacken werden. Viele sollen in den kommenden Wochen noch dazu kommen. Anmeldungen werden weiter im Internet angenommen. Dort können sich jetzt auch Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder und insbesondere auch Firmenteams als Helfer anmelden. Alle Teilnehmer erhalten im Übrigen ein blaues "Wir schaffen was!"-T-Shirt als Dankeschön.

Drei Projekte, die in den diesjährigen Freiwilligentag eingebettet sind, wurden gestern exemplarisch vorgestellt für das, was am 17. September überall in der Meropolregion geplant ist. Christiane Sutter vom Mannheimer Technoseum warb für die Renovierung des Museumsschiffs, wofür sie 20 Helfer sucht. Gut und gerne 50 könnten es sogar sein für den dringend nötigen Gehölzrückschnitt, mit dem die Sandgrube Monsheim bei Worms als Naturschutzgebiet und europaweit einzigartiger "Hot Spot der Artenvielfalt" für Insekten erhalten bleiben soll, so Matthias Bösl, Vorsitzender des Naturschutzbunds Worms-Wonnegau. Und Dietrich Pendl, Beauftragter der Neuapostolischen Kirche Lamperthein, ist auf der Suche nach Freiwilligen, die sich am dortigen Projekt "Spaziergang mit dem Rollstuhl" beteiligen, mit dem Senioren eines Altenheims ein "Tag der Freude" bereitet werden soll.

Info: Freiwilligentag-Aktionen können bis 31. August eingetragen werden unter www.wir-schaffen-was.de. Unter derselben Adresse können sich auch Helfer anmelden.