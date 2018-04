Frankenthal. (lrs) Sie tötete eine Nachbarin, bewahrte die Leiche zwei Monate lang in ihrer Wohnung auf und verletzte eine andere Nachbarin schwer - nun muss eine Frau aus Ludwigshafen in die Psychiatrie. Das Landgericht Frankenthal folgte am Montag der Einschätzung eines Gutachters, dass die 56-Jährige zur Tatzeit psychisch krank und ihre Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt, möglicherweise sogar aufgehoben war.

Weil die Frau allgemeingefährlich sei und solche Taten wieder begehen könne, müsse sie untergebracht werden, sagte der Vorsitzende Richter Michael Wolpert. Vom Vorwurf des Mordes und des versuchten Mordes sei sie freizusprechen. Das Gericht folgte damit der Forderung von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung. Die Frau muss der verletzten Nachbarin außerdem ein Schmerzensgeld von 30 000 Euro zahlen und für mögliche weitere Kosten aufkommen. Die 56-Jährige nahm das Urteil reglos zur Kenntnis. Sie hatte im Prozess nichts gesagt und auch nicht mit dem Gutachter gesprochen, der sich aus Akten und Zeugenaussagen ein Bild machen musste. Ihre Anwältin will in Revision gehen.

Die 56-jährige Ex-Bankangestellte ist medizinischen Berichten zufolge leicht kränkbar und nahm Antidepressiva. Nachbarn machten sie für nächtlichen Lärm und Schmutz verantwortlich und setzten sich dafür ein, dass ihr die Wohnung gekündigt wurde. Am 2. März habe sie eine Nachbarin, die vom Einkaufen kam, hinterrücks mit einem Metallrohr niedergeschlagen und die Bewusstlose in ihre Wohnung gezogen. Sie habe Mund und Nase der Frau mit Watte bedeckt, einen Lappen darübergelegt und ihr einen Plastiksack über den Kopf gezogen, der mit Klebeband fixiert wurde. "Nach längstens zehn Minuten" sei das Opfer erstickt. Die Leiche habe sie im Flur liegenlassen. Zwei Monate lang wurde nach der Frau gesucht.

"Die Gerüche wurden kaschiert - mit Backpulver, mit Essigessenz und mit Parfüm", sagte Wolpert. Als die Kündigung zwei Monate später wirksam geworden sei, habe die Frau versucht, auch die andere Nachbarin zu töten. Die 29-Jährige konnte jedoch verletzt fliehen. Kurz darauf wurde die 56-Jährige festgenommen.

Der Anwalt der verletzten Nachbarin hatte mindestens 40 000 Euro Schmerzensgeld gefordert. Seine Mandantin habe mit körperlichen Folgen zu kämpfen und leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Anwältin, die den Mann der getöteten Nachbarin vertritt, sagte, diesem sei "der Lebensmittelpunkt" genommen worden.