Frankenthal. (lrs) Erst zugestochen, dann vom Balkon gesprungen: Ein 41-Jähriger hat in Frankenthal seine Ex-Freundin mit einem Messer verletzt und sich danach zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Im Streit am frühen Sonntagabend stach der Mann mit einem Küchenmesser auf die Frau ein und verletzte die 34-Jährige am Oberkörper, wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte. Die Frau erlitt mehrere tiefe Schnittwunden an den Armen. Schließlich konnte sie dem Mann das Messer entwinden und fliehen.

Als der Mann daraufhin vom Balkon springen wollte, versuchte ein Nachbar noch, ihn festzuhalten. In dem Gerangel stürzte sich der 41-Jährige dann in die Tiefe. Er liegt im Koma und schwebt in Lebensgefahr. Für das Leben der Frau besteht keine Gefahr, hieß es.