Von Carsten Blaue

Baden-Baden. In Ferienzeiten ist am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden besonders viel los. Das wird in den Pfingstferien nicht anders sein. Nächste Woche feiert der Flughafen sein Jubiläum. Am 17. Mai 1997 hob hier der erste Charterflug ab. Ziel der Spanair-Maschine war Palma de Mallorca. Damit war die militärische Nutzung endgültig Geschichte.

Ab 1951 wurde das rund 700 Hektar große Gelände zunächst als Militärflugplatz für die französischen Luftstreitkräfte entwickelt. Doch noch vor dessen Vollendung übernahm ihn die kanadische Luftwaffe, die ihn bis Jahresende 1993 nutzte. Die Staffeln wurden jedoch bereits seit 1991 aufgelöst. Schon in dieser Zeit verfolgten das Regierungspräsidium Karlsruhe und ein Unternehmenskonsortium aus der Region das Ziel, das Areal in einen Regionalflughafen umzuwandeln.

Unter den Firmen war die damalige FlowTex GmbH, was in der Historie von FKB, so der internationale Code des Flughafens, eine wichtige Rolle spielte. Denn in den Sog der FlowTex-Insolvenz geriet im Jahr 2000 auch deren hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Baden Airpark AG. Die Flughafen Stuttgart GmbH übernahm 66,6 Prozent der Anteile, Kommunen der Region den Rest. Darunter sind die Städte Karlsruhe und Baden-Baden sowie die Landkreise Karlsruhe und Rastatt. Im Januar 2001 wurde die Baden-Airpark GmbH neu gegründet, und der Flughafen erhielt seinen heutigen Namen. Zuvor hatte er Baden-Airport geheißen.

Neben dem Flugplatz entstand ein inzwischen 142 Hektar großer Gewerbepark, in dem sich 125 Firmen unterschiedlicher Branchen angesiedelt haben. Zudem gibt es hier das Deutsch-Kanadische Luftwaffenmuseum - eine Reminiszenz an die Geschichte des Flughafens, neben dem auch ein Privatflugplatz und eine Flugschule betrieben wird. Zudem werden Güter abgefertigt.

Nach Passagierzahlen hat sich FKB zum zweitgrößten Verkehrsflughafen im Ländle nach Stuttgart entwickelt. Bundesweit rangiert der Regionalflughafen auf Platz 17. Im vergangenen Jahr wurden gut 1,1 Millionen Passagiere - Touristen und Geschäftsreisende - abgefertigt, im Rekordjahr 2012 waren es 1,3 Millionen. Das Terminal, das 2005 in Betrieb genommen wurde, ist überschaubar. Es ist auf zwei Millionen Fluggäste ausgelegt und hat 20 Check-In-Schalter sowie acht Flugsteige. Die Start- und Landebahn hat eine Länge von 3120 Metern und ist 45 Meter breit. Angeflogen werden vor allem Ziele im Inland und in Spanien sowie in Südosteuropa und in der Türkei. Flüge gehen zudem nach Ägypten und Singapur, in die Vereinigten Arabischen Emirate sowie in die USA.

Nach Angaben der Flughafenbetreiber begann das Jubiläumsjahr erfreulich. Steigende Passagierzahlen wurden verzeichnet. Im April waren es demnach rund 110.000 Fluggäste, was einem Anstieg um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entsprach. Noch deutlicher fällt der Vergleich für das erste Jahresdrittel aus. Von Januar bis einschließlich April wurden 282.100 Passagiere am FKB gezählt - ein Plus von 18,6 Prozent gegenüber 2016.

Ab Ende Oktober sollen die Verkehrszahlen weiter gesteigert werden. Erstmals werden die Kanaren und Mallorca ganzjährig bedient, und weitere Flugziele kommen hinzu.