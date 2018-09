Flüchtlinge erhalten in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten eine Mahlzeit. Foto: Kästle

Rhein-Neckar. (sha/zg) In dieser Woche ist es aus Landrat Stefan Dallinger herausgeplatzt: Die Verteilung der Flüchtlinge und Asylbewerber müsse von Bund und Land anders geregelt werden, wetterte der CDU-Politiker angesichts der neuesten Zugangszahlen. Demnach muss der Rhein-Neckar-Kreis im Juli statt der ursprünglich angedachten 200 nun über doppelt so viele, nämlich 487 Menschen aufnehmen.

"Das ist eine Horrormeldung", sprach der Landrat Klartext. Der Kreis müsse nun von einer "Herkulesaufgabe" zur "akuten Krisenbewältigung" übergehen. Darüber hinaus forderte Dallinger, dass Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten - Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina - nicht mehr auf die Landkreise verteilt werden, sondern bis zum Abschluss ihres Verfahrens in den Landeserstaufnahmestellen bleiben.

Äußerungen, die der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl nicht unkommentiert stehen lassen möchte. Land und Kreis stimmten darin überein, dass es angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszugänge eine Gesamtverantwortung aller staatlichen Ebenen gebe, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Das aber lasse für gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Kreis und Land keinen Raum. Er wolle daher richtigstellen, dass für die Durchführung und Entscheidung der Asylanträge allein das Bundesamt für Migration und Flucht, eine Behörde des Bundesinnenministers, zuständig sei. Das Land habe auf die Verfahren und ihre Dauer gar keinen Einfluss. Das Bundesamt aber komme seit Monaten seinen Aufgaben nicht nach. "Mehrfach wurden uns vom Bund Personalaufstockungen zugesagt. Passiert ist fast nichts", schreibt Sckerl weiter.

Es sei weder Wunsch noch Ziel des Landes, Flüchtlinge ohne Asylantrag in die Obhut der Land- und Stadtkreise zu geben. Länger als drei Monate dürfe man aber Flüchtlinge gar nicht in Landeseinrichtungen lassen.

Sckerl weist weiter darauf hin, dass auch das Land ständig Liegenschaften für Erstaufnahmeeinrichtungen suche. "Es ist nicht so, dass man uns diese nachträgt. Wir haben dennoch binnen drei Monaten die Platzkapazität von 2000 auf 6000 verstärkt, brauchen aber jetzt landesweit 9000 Plätze. Das Ziel soll in wenigen Wochen erreicht sein", schreibt der Grüne. Bis dahin müsse man gemeinsam Engpässe bewältigen. Er appellierte an das Verständnis der Bürgerschaft.

Gleichzeitig könne nicht von einer "akuten Krisenlage" gesprochen werden. "Echte Krisen herrschen beispielsweise in den arabischen Herkunftsländern und müssen von Millionen von Flüchtlingen täglich durchlebt werden. Für uns ist die Unterbringung eine große Herausforderung, die unser Land aber durchaus bewältigen kann."