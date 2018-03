Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Es soll und wird etwas ganz Besonderes werden - und es wirft bereits lange Schatten voraus. Vom 7. bis zum 10. Oktober findet in der Metropolregion Rhein-Neckar das europäische Filmfestival der Generationen statt. In nicht weniger als 36 Städten und Gemeinden werden dann in zahlreichen Vorstellungen Filme zu den Themen Alter, Altern, demografischer Wandel und Dialog der Generationen gezeigt.

Das Besondere dabei, so die Veranstalter: Es geht keineswegs nur ums "Filme angucken". Zusätzlich soll es bei jeder Veranstaltung im Anschluss an die Filme vertiefende Gespräche geben, und zwar sowohl beim Publikum untereinander als auch mit Experten zu diversen Themenschwerpunkten. Dadurch, so die Zielsetzung, sollen die Teilnehmer einen fundierten Einblick in Themen gewinnen, die früher oder später in der eigenen Familie alle betreffen: Demenz, Einsamkeit, Gemeinschaft, Freude, Sinnsuche und vieles mehr.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Koordinatoren des so genannten Netzwerks Regionalstrategie Demografischer Wandel (RDW) der Metropolregion für eine möglichst "niederschwellige" Veranstaltungsform entschieden. "Wir wollen versuchen insbesondere Menschen, die normalerweise nicht ins Kino gehen oder gehen können, zu einem Besuch zu motivieren", so Ralph Schlusche, Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar. RDW-Netzwerkmanager Frank Burkard betont, dass für die Veranstaltungen in den Kinos sehr moderate Preise verlangt werden und es darüber hinaus zahlreiche völlig kostenfreie Veranstaltungen in der gesamten Region gibt. Es sei auch auf die Barrierefreiheit der Veranstaltungsorte geachtet worden.

Eröffnet wird das Filmfestival der Generationen am 7. Oktober, 14 Uhr, mit einem öffentlichen wissenschaftlichen Seminar im Mannheimer CinemaxX-Kino. Dort sprechen neben der Schirmherrin des Festivals, der ehemaligen Bundesministerin Ursula Lehr, die Heidelberger Professoren Hans-Werner Wahl und Konrad Beyreuther. Diese Veranstaltung ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung bis zum 1. Oktober per E-Mail an info@vrrn.de oder telefonisch unter 0621-10708-24.

Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung wird um 16.30 Uhr der Film "Der letzte Mentsch" mit Mario Adorf in der Hauptrolle gezeigt. Der Schauspieler wird dabei persönlich anwesend sein und an der an den Film anschließenden Diskussion teilnehmen. Karten für diese Veranstaltung werden zum ermäßigten Preis von sechs Euro angeboten.

Weitere Informationen gibt es bei den teilnehmenden Kommunen. Aus unserem Verbreitungsgebiet dabei sind Buchen, Eberbach, Heddesheim, Heppenheim, Heidelberg, Heidelberg-Emmertsgrund, Heidelberg-Handschuhsheim, Hemsbach, Hirschberg, Ketsch, Ladenburg, Mannheim, Mauer, Mosbach, Neckargemünd, Schriesheim, Sinsheim, St. Leon-Rot und Weinheim.

Info: www.festival-generationen.de