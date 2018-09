Über 300 000 Euro Schaden entstand bei diesem Großbrand am Ostersamstag in Bad Rappenau. Foto: Endres

Rhein-Neckar. (end/wit) Während es auf den Straßen der Region über das überwiegend ruhig blieb, mussten die Feuerwehren wiederholt zu größeren Bränden ausrücken. Vier Menschen wurden in Rimbach im Odenwald bei einem Feuer verletzt; ansonsten entstand teilweise erheblicher Schaden.

In Bad Rappenau brannte am Ostersamstag ein Anbau eines Mehrfamilienhauses ab. Nach Mitteilung der Polizei entstand dabei Schaden von rund 300 000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Das Nebengebäude der ehemaligen "Restauration zum Bahnhof" wurde komplett zerstört; mehr als 70 Einsatzkräfte der Gesamtfeuerwehr Bad Rappenau konnten ein Übergreifen der Flammen auf die beiden unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser verhindern. Dennoch wurden die Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach, als erste Einsatzkräfte gegen 13 Uhr alarmiert wurden. Das Feuer hatte bereits das gesamte Dachgeschoss erfasst und drohte auf die beiden Nachbarhäuser überzuspringen, weshalb die Bewohner evakuiert wurden. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die Fotovoltaikanlage auf dem Dach, da durch die sechs Module das Löschwasser abgewiesen wurde. Ebenso fanden die Flammen in der Zwischendecke aus Stroh und Lehm des historischen Gebäudes reiche Nahrung. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Nachmittagsstunden.

Nach ersten Informationen soll das Feuer beim Räuchern von Fisch entstanden sein. Die zu dieser Zeit im Gebäude anwesenden fünf Personen versuchten den Brand zunächst erfolglos mit einem Gartenschlauch zu löschen. Ein auf dem Heimweg vom Dienst vorbeifahrender Polizeibeamter wurde auf das Feuer aufmerksam, setzte einen Notruf ab und wies die Personen an, das brennende Gebäude zu verlassen. Die Kriminalpolizei hat nach dem Brand mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen.

In Heppenheim hat der SV Erbach bei einem Feuer sein Vereinsheim verloren. Die Bleibe des Sportvereins geriet in der Nacht zum Ostermontag in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Vereinsheim sei aber leer gewesen, so dass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wurde auf 80 000 Euro geschätzt. Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung habe es aber nicht gegeben.

In Rimbach wurden am Ostermontag nach einem Brand vier Menschen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Familie bestehe Verdacht auf Rauchvergiftung, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Das Feuer sei im Keller des Einfamilienhauses entstanden. Die Bewohner konnten sich noch ins Freie retten, hatten aber Rauch eingeatmet. Ursache des Brandes könnte ein technischer Defekt sein.

In Pfungstadt in Südhessen entstand am Sonntagabend bei einer Gas-Verpuffung in einem Einfamilienhaus Schaden von 50 000 Euro. Laut Polizei zerbarsten Fensterscheiben im Erdgeschoss; Türen und Decke wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die 89 Jahre alte Bewohnerin war nicht zu Hause gewesen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem mit Gas betriebenen Durchlauferhitzer Ursache gewesen sein.