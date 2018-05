Mannheim. (lhe/pol) Ein Falschfahrer ist auf der Autobahn 659 zwischen Weinheim und Viernheim beim Zusammenprall mit einem Auto eines Ehepaares aus Leimen ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des Chrysler verletzten sich schwer, wie die Polizei mitteilte.

Der 44-jährige Mannheimer fuhr gegen 0.15 Uhr in der Nacht zum Samstag, 9. August, in falscher Fahrtrichtung von der Rastanlage Viernheim-Ost auf die Autobahn. Nach knapp einem Kilometer kam es zu dem Frontalzusammenstoß. Die beiden Schwerverletzten, ein Ehepaar im Alter von 33 und 37 Jahren, wurden in das Theresien-Krankenhaus nach Mannheim beziehungsweise die Chirurgie nach Heidelberg gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizeimeldung nicht.

Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der total zerstörten Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die A 659 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Viernheim-Ost in Fahrtrichtung Viernheim zwischen 0.15 bis 5 Uhr voll gesperrt.