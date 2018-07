Ludwigshafen. (lrs) Mit dem Wurf eines Fahrrads hat ein 23-Jähriger in Ludwigshafen die wilde Flucht eines Fahrradkuriers vor der Polizei gestoppt. Der Kurier, der kurz zuvor als Verkehrssünder aufgefallen war, fiel den verfolgenden Ordnungshütern vor die Füße und wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige war selbst mit dem Rad unterwegs gewesen und Zeuge der Verfolgungsjagd geworden.

Die Beamten hatte den 33-jährigen Fahrradkurier ursprünglich kontrollieren wollen, weil er bei Rot über eine Ampel gesaust war. Statt zu stoppen, trat er in die Pedale. Verfolgt von einem Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn, flüchtete der Mann über mindestens acht Straßen.

Der Fahrradwurf des 23-Jährigen stoppte die Tour. Der Kurier stürzte an einer Bordsteinkante, prallte gegen eine Hauswand und blieb am Boden liegen. Als Motiv für rasante Fahrt und Flucht gab der Mann laut Polizei Zeitdruck bei der Arbeit an. Er muss nun mit Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einer Geldbuße rechnen.