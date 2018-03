Rhein-Neckar. (wit) Einzelne S-Bahnen werden ausfallen; es wird Einschränkungen geben im Nahverkehr; im Ersatzverkehr werden Busse eingesetzt: Wie die Bahn mitteilt, kommt es aufgrund von Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnüberführung "Neckarhälde" bei Eberbach ab heute bis zum 5. Mai zu Einschränkungen im Zugverkehr.

> Der S-Bahn-Verkehr muss danach zwischen Eberbach und Zwingenberg am Neckar sowie in Gegenrichtung zeitweise über ein Gleis abgewickelt werden. Es kann zu Änderungen bei den Abfahrtsgleisen kommen. Reisende werden gebeten, auf Lautsprecherdurchsagen sowie Informationen und Zusatzaushänge an den Bahnsteigen zu achten.

In der Nacht Samstag/Sonntag, 27./28. April, entfallen die S-Bahnen 38253 und 38255 (Eberbach ab 0.59 Uhr und 2.20 Uhr; Mosbach an 1.22 Uhr und 2.43 Uhr) und werden durch Busse ersetzt.

Die S-Bahn-Züge 38262 und 38286 (Mosbach ab 1.28 Uhr und 2.47 Uhr); Mosbach-Neckarelz an 1.32 Uhr und 2.52 Uhr) fallen am Sonntag, 28. April, ersatzlos aus.

> Einzelne Regionalexpress-Züge der Linie Mannheim-Eberbach-Heilbronn werden in den kommenden drei Wochen über das Elsenztal umgeleitet. In den Abschnitten Heilbronn-Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Heidelberg-Mannheim verkehren diese Züge unverändert.

Die umgeleiteten Züge über die Elsenztalbahn werden im Abschnitt Sinsheim-Bad Friedrichshall-Jagstfeld in beiden Richtungen die zeitlichen Halte der sonst verkehrenden Regionalbahnen mit übernehmen. Die umgeleiteten Züge halten zusätzlich in Neckargemünd, aus Zeitgründen aber nicht in Meckesheim.

> Haltestellen der Ersatzbusse: Eberbach (Bahnhofsvorplatz), Lindach (Gasthaus Schiff), Zwingenberg (Baden) (Gasthaus Anker), Neckargerach (Marktplatz), Binau (B37, Abzweig Bahnhof), Mosbach-Neckarelz (Bahnhof), Mosbach West (Haltepunkt West) und Mosbach (Baden) (Bahnhof, in der Bleichstraße).

> Informationsmöglichkeiten zu den Fahrplanänderungen gibt es in einer Fahrplanbroschüre, auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie unter www.bahn.de/bauarbeiten.