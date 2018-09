Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Jetzt ist es also heraus. Der Entwurf des Architekten Matthias Braun mit dem Titel "Spiegel der Geschichte" wird von der Fachjury als Gedenkstätte an die Schwetzinger NS-Opfer präferiert. Mit dieser Empfehlung im Hintergrund wird der Gemeinderat am 27. September darüber zu befinden haben, ob man dem Urteil der Jury folgt oder doch ein anderes der fünf endnominierten Projekte umgesetzt haben will. Das allerdings scheint die Bürger gar nicht mehr zu interessieren. Ganze zwei Besucher, darunter eine Gemeinderätin, hatten sich im Palais Hirsch eingefunden, um der Präsentation der verbliebenen fünf Entwürfe durch Dr. Dietmar Schuth, Leiter des Schwetzinger Kunstvereins, und Susanne Weiß, Leiterin des Heidelberger Kunstvereins, beizuwohnen.

Wenig Bürgerinteresse

"Es geht jetzt nur noch um die ästhetische Umsetzung der Gedenkstätte, die grundsätzliche Entscheidung war gefallen, deshalb steht das Thema bei den Bürgern wohl nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung", so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. "Offenbar ist das Thema nicht so brisant, dass die Menschen jetzt gleich das Palais Hirsch stürmen", so die Einschätzung Schuths. Als dann auch noch der Videobeamer nicht in Gang zu bringen war, entschloss man sich, die Erläuterungen zu den verbliebenen fünf Projekten anhand der Stelltafeln durchzuführen, die seit einiger Zeit im Rathaus zu besichtigen waren.

Aus 72 Bewerbungen, die bis zum 15. Juni bei eingingen, wurden zunächst einmal zwölf ausgewählt. Die Hälfte der 60 aussortierten Projekte landete bildlich gesprochen direkt im Papierkorb. Weil zu teuer (Kostenrahmen von 25 000 Euro nicht einzuhalten), zu zerbrechlich (nicht vandalismussicher) oder das Thema verfehlt wurde. "Alles, was zu sehr nach Grabstein aussah, wo das Pathos zu hoch gegriffen war, wurde ebenfalls aussortiert. Das wollten wir nicht", betonte Schuth. Aus den zwölf verbliebenen Arbeiten wurden letztlich fünf von einer Fachjury ausgewählt.

Dass jetzt der Entwurf, der eine Familie, Vater-Mutter-Sohn-Tochter, als hochglanzpolierte Edelstahl-Silhouetten vorsieht, als Favorit in die Gemeinderatssitzung geht, kam nicht ganz überraschend. Am Ende soll man sich einig gewesen sein, weil die anderen vier Entwürfe klar benennbare Defizite aufweisen sollen. Man habe befürchtet, so Schuth, die weiße Aluminium-Lilie könne Missverständnisse auslösen als religiöses Symbol seit dem Mittelalter am festgelegten Standort neben Rathaus direkt gegenüber der katholischen Kirche. Als Symbol der Versöhnung gehe das schon gar nicht, so Pöltl. "Die Täter haben nicht Versöhnung anzubieten, das können nur die Opfer", betonte er.

Die begehbare Bronzeplatte mit den Fußabdrücken im Sand erinnere zu sehr an die Stolpersteine und man befürchtete dieselben Diskussionen wie bei diesen: "Müssen die Opfer jetzt noch einmal getreten werden?" Den gebrochenen Leuchten einer jungen dreiköpfigen Künstlergruppe unterstellte man eine Nähe zum Designobjekt und eine auratische Wirkung bei Dunkelheit, meinte Schuth.

In der Keramikplatten-Arbeit mit den verfremdeten Gesichtern zweier realer Schwetzinger Opfer wiederum sah die Jury eine zu große Nähe zu einem international bekannten Künstler. Außerdem wollte man keinesfalls zwei reale Personen herausheben, keine Stellvertreter für die reale Opfergruppe präsentieren.

Schließlich die Edelstahlsilhouetten: Der Beobachter spiegelt sich darin, das könne der Betrachter verstehen, das ist einfach sehr gut", sagte Weiß.

Pöltl glaubt, dass der Entwurf mit seiner Leichtigkeit zu Schwetzingen passt. "Wir sind in Schwetzingen ja nicht als ein besonders schlimmer Ort der NS-Zeit gekennzeichnet. Natürlich gab es Opfer, aber das war eher in einem Ausmaß, wie es zu jener Zeit überall in Deutschland stattgefunden hat". Gerade weil sich der Entwurf durch eine gewisse Leichtigkeit auszeichne, werde er auch nicht als Ziel rechter Gewalt wirken. "Da bin ich ganz zuversichtlich, dass der Entwurf kein Ziel von Vandalismus sein wird" (siehe auch Kommentar auf dieser Seite).