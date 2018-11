Die Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein schaute sich am Montag mit Bürgermeister Horst Althoff das Asylbewerberheim in Neckargemünd an. Foto: Alex

Anna Haasemann-Dunka

Rhein-Neckar. "Das ist die erste Küche, die tipptopp sauber ist", freute sich Rosa Grünstein, Vorsitzende des Arbeitskreises Integration der SPD-Landtagsfraktion. Nach den Asylbewerber-Unterkünften in Sinsheim und Spechbach besichtigte die Schwetzingerin am Montag zusammen mit Vertretern des Kreisordnungsamtes die Räume in der Neckargemünder Walkmühle. Die Sauberkeit ließ sich leicht erklären. Anders als in Sinsheim und Spechbach sind dort Familien untergebracht - insgesamt 54 Personen. Der Frauenanteil wirkt sich in der Küche sichtbar aus.

In Spechbach hatte Grünstein eine Förderklasse für Flüchtlingskinder besucht. Da nur wenige Schüler am Unterricht teilnahmen, war der Fortbestand der Gruppe bedroht. Doch nun konnte eine Regelung getroffen werden. So werden künftig Schüler aus Sinsheim die Förderklasse in Spechbach verstärken. Nach wie vor hält der Zustrom von Asylbewerbern an, der die Einrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises an den Rand der Aufnahmemöglichkeiten bringt. Karl Winkler vom Kreisordnungsamt, das zuständig für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber ist, sagte: "Der ganze Bereich ist im Wandel. Die grün-rote Landesregierung will Verbesserungen in der Unterbringung, aber auch beim Aufenthalt der Flüchtlinge erreichen."

Rosa Grünstein sprach das Asylbewerberleistungsgesetz an. Es regelt Höhe und Form von Leistungen für materiell hilfebedürftige Zuwanderer. "Alles ist teurer geworden und auch bei den Leistungen für Asylbewerber muss nachgebessert werden, auch wenn nicht jeder Missbrauch von vornherein ausgeschlossen werden kann" sagte sie. Ziel müsse es sein, den Flüchtlingen einen menschenwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen.

Seitdem es das von Grünsteins Parteifreundin Bilkay Öney geführte Integrationsministerium gebe, sei man dabei, die Konzepte weiterzuentwickeln. Um bestehende Probleme zu erkennen, "ist es aber hilfreich, sich ein Bild vor Ort zu machen", sagte die Abgeordnete. Das Bild, das Grünstein von den drei Unterkünften des Rhein-Neckar-Kreises mit über 500 Asylbewerbern und Flüchtlingen gewonnen hat, ist sehr positiv. "Der Rhein-Neckar-Kreis ist im Vergleich zum südlichen Landesteil mit nicht so guter Infrastruktur fast vorbildlich zu nennen."

Nach der bisherigen Regelung steht einer Person in einer Unterkunft 4,5 Quadratmeter Platz zu. Bis 2016, das habe sich Grün-Rot zur Aufgabe gemacht, sollen es sieben Quadratmeter sein, so Grünstein weiter. Auf die Frage, was sie nach den Besuchen in den drei Unterkünften mitgenommen habe, meinte sie, alle Informationen würden gründlich durchforstet. Nicht alles, was gemacht werden müsse, sei Ländersache. Das Integrationsministerium werde sich auch im Bund für die Belange von Flüchtlingen und Asylbewerbern einsetzen. Grünstein ist sich jedoch sicher, dass auch ein reiches Bundesland wie Baden-Württemberg die Flüchtlingswelle nicht problemlos bewältigen kann.