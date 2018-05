Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Für unsere 54 Städte und Gemeinden sollte nur eine Polizeibehörde zuständig sein." Dieser Satz von Landrat Stefan Dallinger birgt Zündstoff, teilen sich doch derzeit das Polizeipräsidium Mannheim und die Polizeidirektion Heidelberg die Arbeit im Rhein-Neckar-Kreis. Den Großteil erledigen die Heidelberger Beamten, ihre Mannheimer Kollegen sind in Brühl, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Ilvesheim aktiv.

Mit seiner Forderung nach der sogenannten "Einräumigkeit" hat der Landrat die Diskussion um die Polizeireform um eine weitere Variante bereichert. Das Vorhaben der grün-roten Landesregierung hatte in den vergangenen Tagen bereits viele Fragen aufgeworfen. Bleiben das Polizeipräsidium Mannheim und die Polizeidirektion Heidelberg eigenständig oder werden sie zu einem Großpräsidium "Kurpfalz" zusammengelegt? Wenn ja, wo soll dann die Leitung dieser Mega-Behörde sitzen?

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hatte sich gegen ein Großrevier und für ein "auf Mannheim und die nähere Region begrenztes Präsidium" ausgesprochen. Heidelbergs Polizeichef Bernd Fuchs setzte sich gestern vehement für die Erhaltung beider Polizeibehörden ein und machte dabei unmissverständlich deutlich, dass eine etwaige Großbehörde von Heidelberg aus geführt werden müsste. In Mannheim sieht man das naturgemäß anders - bis zur voraussichtlichen Entscheidung im April werden wohl noch viele Argumente ausgetauscht.

"Man darf nicht in zu großen Einheiten denken", lässt auch Stefan Dallinger keine Sympathien für ein Großrevier erkennen - und nutzt die "Gunst der Stunde", um die alte Forderung des Kreises nach der "Einräumigkeit" wieder ins Spiel zu bringen. So würde es den Verantwortlichen im Rhein-Neckar-Kreis am besten gefallen, wenn sowohl das Polizeipräsidium Mannheim als auch die Polizeidirektion Heidelberg als eigenständige Einheiten erhalten bleiben. Allerdings mit der Zuständigkeit der Heidelberger Behörde für alle 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises.

Sollte am Ende doch die Entscheidung zu Gunsten der "großen Lösung" fallen, spricht sich Dallinger für Heidelberg als Sitz der Mega-Behörde aus. Aus Sicht des Kreises gebe es in der Bahnstadt oder auf den Arealen der US-Armee reichlich Platz für ein neues, größeres Präsidium.

Nicht betroffen von der Reform sind die zehn Polizeireviere und 16 Polizeiposten im Rhein-Neckar-Kreis. Sie sollen auf jeden Fall erhalten bleiben, bestätigte Polizeisprecher Harald Kurzer.