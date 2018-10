Von Volker Knopf

Rhein-Neckar. Ulrike Gärtner ist hohe Aufmerksamkeit gewohnt, wenn sie mit ihrer Motor-Kutsche auf den Straßen im Landkreis Rastatt und der Region darum herum unterwegs ist. Für die Frau aus Iffezheim gehört dies quasi zum Alltag, wenn sie mit ihrer Diesel-Kutsche im viktorianischen Stil auf Tour ist. Dann wiederholen sich immer wieder dieselben Szenen. "Die Menschen grüßen, jubeln, winken, die Daumen gehen hoch. Foto-Handys werden gezückt. Das ist immer wieder schön zu sehen. Der Zuspruch ist durchweg positiv", weiß sie aus ihrer mehrjährigen Erfahrung als Führerin ihres ungewöhnlichen Gefährts.

Bei ihrem "Oldtimer" handelt es sich in Wirklichkeit um eine Neuanfertigung - auch wenn man das auf den ersten Blick kaum glauben mag. Denn die Motorkutsche ist kein Nachbau, sondern eine komplette Neukonstruktion: Gebaut von der Aagland'schen Kutschhalterei in der fränkischen Schweiz in einer Serie von gerade mal 16 Stück.

"Die Idee bei der Konstruktion war es, den Menschen das Gefühl zu geben, in einer Kutsche unterwegs zu sein, ohne auf Pferde angewiesen zu sein. Deshalb wurde diese viktorianische Pferdekutsche gebaut - eben ohne Pferdegespann, aber mit Motor", erklärt Ulrike Gärtner. "Es gilt hier das Prinzip Entschleunigung. Es ist ein ganz anderes Fahren, als man es sonst kennt. Völlig entspannt fährt man durch die Landschaft. Man erlebt mit allen Sinnen, was sonst an einem einfach so vorbei rauscht", fügt sie hinzu.

Und manchmal ist sie auch ganz stilgerecht in der Epoche der damaligen Zeit gekleidet, als das Automobil gerade aufkam und noch vornehmlich Pferdekutschen die Szenerie dominierten. Wer die altmodisch wirkende Frau hoch auf ihrem Vehikel sieht, dem kommt dann natürlich sofort Bertha Benz in den Sinn - die Frau des legendären Erfinder des Automobils. Denn Bertha Benz demonstrierte als Pionierin mit der ersten Pkw-Fernfahrt der Geschichte am 5. August 1888 - also vor genau 125 Jahren - von Mannheim nach Pforzheim die Tauglichkeit des neuen Fahrzeugs, das später die Welt verändern sollte. Ohne Wissen ihres Gatten setzte sie sich mit den Söhnen ans Steuer - und fuhr unter anderem die Stadtapotheke in Wiesloch an, um Sprit (in ihrem Fall Ligroin) nachzufüllen.

"Ja, das war schon eine tolle Frau. Sie ist sicherlich ein Vorbild für ihre couragiertes Voranschreiten. Die Strecke nachzufahren wäre sicherlich interessant. Aber ich bleibe jetzt erst mal lieber am Oberrhein - da kenne ich mich dann doch etwas besser aus", betont die Mittelbadenerin, die ein Uhrengeschäft in Durmersheim bei Karlsruhe besaß, dieses jedoch vor einigen Jahren verkaufte. Beruflich machte sie anschließend einen Schnitt und sattelte komplett auf das ungewöhnliche Fahrzeug um. Nun bietet sie Schlösser-Touren in Rastatt, Ausfahrten ins idyllische Murgtal oder ins Rebland bei Baden-Baden an - mit ihr als Fahrzeugführerin.

Mit dem Erwerb der motorisierten Kutsche, die sie gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin in Iffezheim betreibt, betrat sie völliges Neuland. Aber bereut hat sie den Schritt keine Sekunde. Auch einen Shuttle-Service für ziemlich überraschte Ankömmlinge am Baden-Airport hat sie schon arrangiert. Und: Die Begeisterung der anderen Verkehrsteilnehmer ebbt eigentlich nie ab, wenn sie mit ihrem fahrenden Kleinod unterwegs ist.

Da stört sich offensichtlich auch kaum jemand daran, dass die Diesel-Kutsche es gerade mal auf 20 Stundenkilometer bringt. "Wenn sich eine Schlange hinter mir bildet, fahre ich natürlich rechts ran. Aber hauptsächlich sind wir auf bewirtschafteten Waldwegen, kleinen Land- oder Kreisstraßen unterwegs. Und außerdem haben die Menschen meist sehr viel Geduld mit uns", gesteht sie lachend.

Die Motor-Kutsche hat im Übrigen kein Lenkrad, sondern Lenkstangen. Ganz Mutige mit gültigem Führerschein dürfen auch selber fahren. Moderne Technik mit Servolenkung, Scheiben-Bremsen und Automatik-Getriebe erleichtert das Fahren, während die Reifen noch ganz klassisch aus Vollgummi sind.

Ein besonderes Anliegen ist Ulrike Gärtner auch das Reisen mit Menschen mit Handicap. "Das ist jedes Mal ein tolles Erlebnis. Die Freude bei den behinderten Menschen ist immer wieder großartig mit anzuschauen. Sie werden beklatscht und bejubelt, wenn sie hoch oben auf der Kutsche sitzen. Das kennen sie ja so nicht. Mich freut das sehr", sagt die Frau, die mit ihrem "Pseudo-Oldtimer" nicht nur im Sommer, sondern sogar im Winter - wenn nicht gerade Schnee liegt, schön mit einer Decke geschützt - unterwegs ist. Da hätte sicherlich auch Bertha Benz ihre Freude dran gehabt.