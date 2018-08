Nicht nur in Sandhausen - hier ein Bus der Linie 720 an der Haltestelle "Altes Rathaus" - werden die Fahrgäste auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Foto: Pfeifer

Von Stefan Hagen

Sandhausen/St. Leon-Rot. "Der öffentliche Personennahverkehr ist ein Grundbedürfnis", sagt Georg Kletti. Und das müsse befriedigt werden. "Wenn die Busse nicht fahren, ist das genauso, als würden Wasser und Strom abgestellt." Man hört es dem Rathauschef von Sandhausen an: Er ist nicht nur wütend, sondern stinksauer. Und das will er auch gar nicht verbergen. "Irgendwann reißt der Geduldsfaden", fasst er seine Stimmungslage zusammen.

Um was geht es? Es gibt wieder einmal massive Fahrtausfälle im Linienbündel St. Leon-Rot/Walldorf/Sandhausen, das von der Verkehrsgesellschaft Werner GmbH & Co KG bedient wird. Betroffen sind unter anderem die Linien 719, 720, 721 und 722. Die Linie 722 wird gar seit mehreren Tagen überhaupt nicht mehr bedient. Die wartenden Fahrgäste - darunter viele Schüler - stehen buchstäblich da "wie bestellt und nicht abgeholt". Als Grund für die Ausfälle wird wieder die dünne Personaldecke des Anbieters genannt. Die Grippewelle hat zahlreiche Fahrer heimgesucht, sie können nicht ersetzt werden.

Man habe mit diesem Betreiber einfach kein Glück, spielt Bürgermeister Kletti auf die verheerende Situation im Spätsommer 2013 an. Damals waren mehrere Hundert Fahrten ausgefallen, das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte "Bus Werner" sogar mit einem Zwangsgeld gedroht. Erst nach einigen Wochen hatte sich die Lage wieder entspannt.

Gestern kam nun die nächste Hiobsbotschaft. Die Verkehrsgesellschaft Werner habe am 11. März den Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht in Darmstadt eingereicht, meldete der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) via Pressemitteilung. Diese Nachricht kommt zur Unzeit, schließlich läuft der Vertrag von "Bus Werner" am 12. Dezember 2015 aus. Die turnusgemäße Neuausschreibung des Linienbündels laufe bereits, heißt es in der Mitteilung.

"Es kann also nur besser werden", beweist Kletti Galgenhumor, denn im Augenblick ist die Lage doch reichlich verworren. Bleibt die Frage: Was passiert nun? Der VRN stehe im Kontakt mit dem vom Amtsgericht Darmstadt bestellten Insolvenzverwalter über die weitere Vorgehensweise, sagt VRN-Justiziar Michael Winnes.

Derzeit gehe man davon aus, dass der Busbetrieb in den nächsten drei Monaten fortgeführt werden könne und damit für die Fahrgäste keine Beeinträchtigungen entstünden, so Winnes. Die augenblickliche Situation könne man den Fahrgästen allerdings definitiv nicht zumuten. "Es ist sehr schwer vom Betreiber genaue Informationen zu bekommen, welche Fahrten denn nun ausfallen", ärgert sich der Jurist. Deshalb könne der VRN seine Kunden auch nicht immer im Vorfeld informieren.

Nun werde geprüft, "ob eine Notvergabe der Linienverkehre in den Linienbündeln notwendig wird und in kürzester Zeit umsetzbar ist". Priorität habe dabei die Sicherstellung des Schulverkehrs, betont Winnes. Allerdings habe er in Erfahrung gebracht, "dass es beim Betreiber weiter massive Personalprobleme gibt". Man habe ihm aber zugesagt, dass die Linie 729 (St. Leon-Rot) bedient werde, die Busse der Linie 719 würden aber zunächst nicht fahren.

"Jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass wir die Lücken schließen", gibt sich Georg Kletti pragmatisch. "Ob mit dem derzeitigen oder einem anderen Betreiber, sei einmal dahingestellt."