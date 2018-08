Von Armin Rößler

Dielheim. "Es geht um die Sicherheit in unserem Land", betonte Peter Hauk, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, am Donnerstagabend in Dielheim. Auf einer Informationsveranstaltung der CDU Rhein-Neckar sprach Hauk dort über die von der grün-roten Landesregierung geplante Polizeireform.

Von der hält die CDU bekanntermaßen nichts: Hauk befürchtet eine Zerschlagung der funktionierenden Strukturen, einen "Kahlschlag" für die Kriminalpolizei in der Fläche und sogar eine höhere Belastung für die einzelnen Reviere und Polizeiposten. Das alles sei mit Kosten verbunden, die seine Partei auf 80 Millionen Euro schätzt. Einen Mehrwert kann er nicht erkennen: "Diese Reform ist es nicht wert, dass wir dafür die bewährten Strukturen total auf den Kopf stellen", sagte er. Hauks Ausführungen wurden durch Referate von Kriminalhauptkommissar Christian Würz aus der Praxis ("viele Kollegen sind verunsichert und stellenweise frustriert") und dem Landtagsabgeordneten Karl Klein aus Sicht der Kommunen ("wir würden mehr verlieren, als wir gewinnen") ergänzt, die Einführung hatte als Kreisvorsitzender der Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth übernommen.

Er äußerte in seinen abschließenden Worten vor allem die Hoffnung, dass die geplante Auflösung der Kriminal-Außenstellen im Rhein-Neckar-Kreis vielleicht doch noch verhindert werden könne.

Den kritischen Worten der CDU-Politiker schlossen sich in der anschließenden Diskussion mehrere Polizisten an. So führte Karl-Heinz Mayer, Leiter der Kriminalaußenstelle Wiesloch, zwar auch einige positive Punkte der Reform an, verwahrte sich aber gleichzeitig dagegen, die Beamten in den Außenstellen seien "Generalisten" und würden "nur die einfache Kriminalität" bearbeiten. "Jeder einzelne Beamte ist ein gewachsener Spezialist", betonte Mayer. Für ihn gibt es die hohe Aufklärungsquote und die hohe Motivation der Beamten überhaupt nur deshalb, "weil wir in der Fläche sind".

Hier ereigneten sich die Hälfte aller Fälle, die von der Kriminalpolizei zu bearbeiten sind, hier lebten auch viele der Beamten. Diese seien durch ihre Präsenz vor Ort auf verschiedenen Ebenen gut vernetzt - ob mit den kommunalen Entscheidungsträgern, dem Jugendamt oder im Fall von Wiesloch beispielsweise dem PZN.

Ludwig Hilger, Leiter der Kriminalaußenstelle Weinheim, sieht die Polizei selbst zu wenig an der Reform beteiligt: Der Wunsch, die Beamten sollten über die Pläne im Intranet der Polizei abstimmen können, sei vom Innenminister beispielsweise abgelehnt worden.

Weitere kritische Worte aus den Reihen der Zuhörer betrafen vor allem den Wegfall der Bereitschaftspolizei-Ausbildung in Bruchsal und die Zusammenlegung der Polizeidirektionen Heidelberg und Mannheim, die auch bei vielen Polizisten auf Unverständnis treffe.