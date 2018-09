Die Lebensmittelkontrolleure prüfen in den Küchen, ob die Gäste ihr Schnitzel ohne Sorgen verspeisen können. Foto: Warmuth

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Noch finden sich auf den Listen für die Landkreise und Städte in der Region wenige, einzelne oder keine Einträge - aus Verbrauchersicht ist zu hoffen, dass das so bleibt. Seit 1. September müssen in Baden-Württemberg alle gravierenden Verstöße gegen Hygienevorschriften und den Verbraucherschutz von Restaurants, Gaststätten, Imbissbuden, Fast-Food-Ketten, Kantinen sowie Lebensmittelhändlern im Internet veröffentlicht werden. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

> Wann muss ein Eintrag erfolgen?

Wenn die Lebensmittelkontrolleure schwere Mängel feststellen oder ein Betrieb bereits zum wiederholten Mal durch unhygienische Zustände auffällt. Dann verhängen die Behörden ein Bußgeld von mindestens 350 Euro. Dieser Betrag wird als Mindestsumme genannt, ab der ein frei einsehbarer Interneteintrag erfolgen muss. "Es geht hier nicht um Bagatellen", sagt Berno Müller, der Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises.

> Welche Daten werden im Internet genannt?

Veröffentlicht werden der kontrollierte Betrieb nebst Anschrift, der volle Namen des Betreibers, der Tag, an dem die Verstöße festgestellt wurden, die Produktkennzeichnung sowie der Grund der Beanstandung. Letzterer wird "umschrieben". So ist zum Beispiel von "Mängeln bei der Betriebshygiene" die Rede. Diese liegen etwa vor, wenn ein Gastronom seine Küchenmaschinen nicht ordentlich gesäubert hat. Präziser sind Hinweise wie "Kennzeichnung von konventioneller Ware als Bio-Ware" oder "Ekelerregende Herstellungs- oder Behandlungsverfahren". Es wird auch vermerkt, ob die Mängel möglicherweise schon beseitigt worden sind.

> Wie viele öffentliche Beanstandungen gibt es bislang in der Region?

Zwei Gaststätten aus dem Rhein-Neckar-Kreis stehen wegen Hygienemängeln auf der Liste, bei einer davon bekamen es die Kontrolleure mit "ekelerregenden" Zuständen zu tun. Aufgrund mangelnder Sauberkeit wurden zudem ein Pizzaheimservice im Landkreis Karlsruhe und ein Schnellimbiss in Mannheim beanstandet. Noch leer sind die Listen für die Stadt Heidelberg, den Neckar-Odenwald-Kreis und den Landkreis Heilbronn.

> Was tun Betreiber, die sich von den Lebensmittelkontrolleuren ungerecht behandelt fühlen und einen Interneteintrag vermeiden wollen?

Schnell handeln. Betroffene können nach Erhalt des amtlichen Bescheids innerhalb einer Woche Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim einlegen.

> Wo findet man die Hygienekarteien im Internet?

Die regionalen Ergebnisse sind auf den Seiten der Landkreise unter www.rhein-neckar-kreis.de, www.neckar-odenwald-kreis.de, www.landkreis-heilbronn.de und www.landkreis-karlsruhe.de sowie der Städte (www.heidelberg.de und www.mannheim.de) zu finden. Landesweit sind die Verstöße ein Jahr lang im Internet unter www.verbraucherinfo-bw.de abrufbar.

> Ich will mich über die hygienischen Zustände in einem Betrieb beschweren. Wohin kann ich mich wenden?

Beschwerden und Hinweise nehmen Verbraucherschutz- und Veterinärämter in den Landratsämtern und den kreisfreien Städten Mannheim und Heidelberg auf.