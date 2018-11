Von Stephanie Kuntermann

Mannheim. Blutunterlaufene Augen, von Sabber triefende Lefzen, tiefes Grollen: 55 Kilo Hund haben sich vor dem Jogger aufgebaut, aus weiter Ferne schallt beruhigend Herrchens Stimme. "Der tut nix", hört der Hundephobiker und weiß, dass das eine Legende ist. Auch Martin Rütter weiß es. Bundesweit und durchs Fernsehen bekannt als "Hundeprofi", nennt er sein zweites Bühnenprogramm ebenfalls "Der tut nix".

In Mannheim füllt es am Freitagabend die SAP Arena, auf den Rängen und im Parkett sitzen Hundebesitzer im Grundschul- und im Rentenalter, lachen über die Gags, haben Verständnis für Unarten von Herrchen und Hund und finden sich bei der einen oder anderen auch selbst wieder.

Sie lernen, dass es drei Hundehalter-Legenden gibt. Neben "der tut nix" sind das "der will nur spielen" und "das hat er noch nie gemacht." "Wer hat das schon mal gesagt?", fragt Rütter sein Publikum und will Hände sehen. Erst traut sich keiner, dann gibt der Trainer zu, es selbst schon gesagt zu haben: "Aus aufrichtiger, intensiver, kompromissloser Liebe. Sie verhindert, dass wir uns eingestehen, was unser Hund doch für eine A...geige ist." Und manche Hunde, das weiß nicht nur der Jogger, sind genau das. Sie tyrannisieren ihre Familien, zerlegen ganze Wohnzimmer und beißen Fremde.

"Einigen wir uns auf beißen, denn wenn ihr in ein Brot beißt, dann zwickt ihr das auch nicht", räumt Rütter mit einer weiteren Beschönigung auf. Die Unarten kommen nicht von heute auf morgen, sondern bauen sich allmählich auf, in einem von Mensch und Tier in Gang gesetzten Kreislauf von Missverständnissen. Schuld kann das Verwöhnen und Vermenschlichen des Hausgenossen sein, eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, sagt Rütter.

Verwöhnen kann man sein Tier mit vielem, Hersteller im In- und Ausland sind da einfallsreich: vom tiergerechten MP3-Player oder Handy über das Läufigkeits-Schutzhöschen mit Spitze bis zur Hunde-Sexpuppe "Jacqueline" gibt es fast alles im Internet.

Zartbesaitete können in den USA - man glaubt es kaum - sogar ein "Hundefurz-Bekämpfungsspray" bestellen oder ein Mittel, das Hundehaufen in Sekundenschnelle vereist. Welche Katastrophe, wenn der Besitzer eines pupsenden Chihuahuas das eine mit dem anderen verwechselt und aus Versehen das Tierchen vereist! Nichts erfunden, versichert Rütter, alle Produkte sind ebenso echt wie unnütz. Es ist übrigens das einzige Mal, dass der Entertainer mit Requisiten arbeitet. Ansonsten steht er die gesamten zweieinhalb Stunden ohne jegliches Beiwerk auf der Bühne, redet, hechelt, sabbert, imitiert Schäferhunde, Dackel, Rottweiler und Bassets, und es wird keine Minute langweilig. Vielleicht, weil sich aus all dem eine Aufforderung herausschälen lässt: Mensch, versetze dich in dein Gegenüber, überlege, was es will.

Ein Hund will lernen, beschäftigt sein, "arbeiten". Langweilt er sich, wird er schwierig, läuft beim Spaziergang davon, pöbelt Menschen und andere Hunde an. Gibt es Probleme mit dem "Zweithund", kann es an Rangkämpfen oder der Dynamik im "Rudel" liegen, jagt oder buddelt er, können das Eigenarten der Rasse sein.

Immer, sagt Rütter, muss man das Problem in seiner Gesamtheit sehen, nicht nur Symptome bekämpfen wollen: "Erziehung ist etwas anderes als die Dressur auf dem Hundeplatz, Erziehung dauert 24 Stunden am Tag." Harte Einsichten. Sie verhindern wohl auch, dass ihm die weiblichen Zuschauer nicht wie erhofft am Schluss Unterhöschen auf die Bühne werfen, sondern Leckerli. Sie sorgen aber auch für einen Riesenapplaus.